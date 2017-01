Spiritflare82 schrieb am 25.01.2017 um 20:19 Uhr

Im Test steht "Ganz allgemein vermisse ich an vielen Stellen Anspielungen auf die Zeit. Hält man einen der Vorgänger und Yakuza 0 nebeneinander, wird kaum deutlich, dass sie in verschiedenen Dekaden verortet sind."

Kann ich nun überhaupt nicht nachvollziehen. Da sind schon in den ersten 3Stunden sonst wieviele Anspielungen auf die Zeit, in dem es stattfindet: ferngesteuerte Autos als der neueste Shit, Breakdance, der Typ mit dem Taschentelefon, Telefonzellen, die Autos in der Umgebung, die Spielhallen, Telefone in den Zwischensequenzen, die Disco Clubs, das ganze Ambiente usw etc...

Von daher totaler Quatsch, es wird mehr als deutlich das man da Ende der 80er Jahre unterwegs ist...

Das Game ist übrigens der totale Retro Knaller- altbacken ohne Ende mit richtig guter Story, absolut witzigen und beknackten Nebenmissionen und einer Portion Oldschool Brawler, im Grunde ists eine Art JRPG-wie es sich gehört für Yakuza.

Yakuza 0 ist darüberhinaus ein toller Einstieg in die Serie, für alle die es bisher nicht kannten.