Crossing Souls - Test, Action - 4Players.de

Nach dem allgegenwärtigen Neunziger-Revival wagt das Action-Adventure Crossing Souls wieder einen nostalgischen Trip ins Jahrzehnt davor – mit Synthie-Mucke und allem, was dazu gehört. Im Sommer 1986 gehen fünf Freunde einer Regierungsverschwörung auf den Grund und wechseln mit Hilfe eines magischen Steins sogar in die Welt der Toten. Gelingt die Hommage an Filme wie die Goonies?

Ära der Goonies und Spielhallen



Passend zum Thema ist die Abenteuerreise natürlich im Pixel-Look gehalten, während immer wieder popkulturelle und Videospiel-Zitate auf den Spieler einprasseln. Verfehlt man dabei das richtige Maß, kann so etwas natürlich schnell peinlich werden, doch Entwickler Fourattic scheint die richtige Formel gefunden zu haben. Hier ein an Vigo den Karpaten angelehnter Geisterboss aus dem Gemälde, dort ein Krämerladen mit wasserscheuen Monstern im Programm: Die vielen Referenzen drängen sich nicht auf, so dass ich mich immer wieder über die Berieselung mit Erinnerungen gefreut habe. Auch der sägezahnig wabernde Synthie-Soundteppich lullt den Spieler angenehm ein, während auf dem Bildschirm die Fäuste fliegen.





Ein nicht gerade alltäglicher Fund...

Willkommen beim wahrscheinlich arrogantesten Spielhallenbetreiber des Universums!

Meist ähnelt das Gekeile alten Beat-em-up-Klassikern wie Streets of Rage; nebenbei gibt es paar Sprungpassagen und Rätsel zu meistern. In Letzteren verschiebt man Kisten oder macht sich eine der individuellen Fähigkeiten der Protagonisten zu Nutze. Obwohl theoretisch alle fünf Freunde gemeinsam unterwegs sind, steuert man immer nur einen davon und kann auf Knopfdruck frei wechseln. Matt besitzt als Technik-Nerd eine zielsuchende Laserkanone und knatternde Schwebeschuhe, Chris kann klettern und Projektile mit dem Baseballschläger zum Gegner retournieren. Der verfressene Biggie verschiebt Kisten wie in Sokoban und die rabiate Redneck-Tochter Charlie kloppt mit der Peitsche um sich oder startet einen schnellen Ausfallschritt.Bleibt nur noch Chris' kleiner Bruder Kevin, der nicht nur mit seinem albernen Klassenkasper-Humor eine Sonderrolle einnimmt. Zunächst ist er nur in der Lage, zu popeln, furzen oder eine Papiertüte platzen lassen. Nachdem er aber etwas zu lange mit der magischen „Duat-Maschine“ auf Tuchfühlung gegangen ist, kann er plötzlich in der Parallelwelt der Toten herumspuken und so durch Türen schlüpfen, die den übrigen Freunden verschlossen bleiben, um z.B. an versteckte Schlüssel zu gelangen. Selbst verstorbene Steinzeitmenschen und andere geisterhafte Gesprächspartner spuken darin herum. Der Story zu Liebe gehen wir lieber nicht näher auf die Details ein – die Macht der Maschine hängt aber mit einem seltsamen Artefakt und einer Leiche zusammen, welche die Kinder eines Tages im Wald entdecken. Auch der finstre Major Oh Rus ist auf der Suche nach dem Artefakt. Er hetzt den Helden Schergen mit martialischen Namen wie „Bronson“ oder „Heartless“ auf den Hals.Ob er auch an einem plötzlichen Ausbruch eines Virus oder gar den Geistern Schuld ist, die plötzlich in der Welt der Menschen herumspuken? Mit Hilfe der Duat-Maschine werden die Untoten für alle Mitglieder der Gruppe sichtbar. Daher gerät man immer wieder in Keilereien mit Kapuzenmagiern, Totenkopf-Kreaturen oder blitzschnell über den Boden rasenden haarigen „Critters“-Wesen. Das Kampfsystem ist zwar einfach gestrickt, bleibt im Rahmen der kurzen Gefechte aber meist trotzdem unterhaltsam und wechselt sich mit anderen Mechaniken ab: Eine kleine Salve mit Biggies Fäusten, eine Ausweichrolle, ein paar Kisten verschieben - und schon wechselt man wieder zu Matt, um über einen weiten Abgrund zu schweben und mit der Laserkanone einen Schalter zu aktivieren.