Illusion Softworks, mittlerweile besser bekannt als 2K Czech war zwar in die Entwicklung von Mafia 3 involviert, doch die kreative und technische Hauptlast lag bei dem neu formierten Studio Hangar 13. Ob das in Kalifornien arbeitende Team der Gangster-Serie neue Impulse geben kann und ob sich der gute Eindruck der ersten Stunden auch längerfristig hält, klären wir im Test.

Die Zwischensequenzen überzeugen mit sauberer Inszenerierung und teils exzellenten virtuellen Darstellern.

Auch wenn man das Fahrverhalten auf "Simulation" stellen darf, bleibt es ganz klar im Arcade-Bereich verwurzelt.

Miller’s Crossing. King of New York. Carlito’s Way. GoodFellas. Natürlich die Paten-Trilogie von Francis Ford Coppola. Die Sopranos. Filmemacher haben das Thema Mafia bereits sehr erfolgreich aus den verschiedensten Gesichtspunkten betrachtet. Und sowohl das 2002 erschienene Mafia als auch die acht Jahre später veröffentliche Fortsetzung konnten mit ihrer Erzählung und Atmosphäre punkten. Zumindest in Sachen Inszenierung steht Mafia 3 seinen Vorgängern in Nichts nach, ganz im Gegenteil. Die Zwischensequenzen überzeugen mit feiner Mimik, die auch kleinste Veränderungen der Gefühlslage bei den Protagonisten deutlich werden lässt und stets glaubhaft wirkt. Im allerletzten Detail muss man sich zwar Uncharted 4 geschlagen geben, doch viel fehlt nicht, um Nathan Drake & Co in diesem Bereich gefährlich auf die Pelle zu rücken.Die Charaktere sind glaubhaft und bieten trotz der mitunter zu stereotypen Zeichnung auch ein paar Überraschungen. Und sie wurden in der deutschen Version bis auf wenige Ausnahmen vorbildlich synchronisiert. Apropos vorbildlich: Man kann jederzeit sowohl die gesprochene als auch die textuelle Sprache ändern oder Untertitel zuschalten. Zwar ist dafür ein Sprung zurück ins Startmenü nötig, doch das ist ein verschmerzbarer Zwischenschritt, um nicht die Systemsprache umstellen zu müssen. Weniger vorbildlich sind jedoch die Szenen bei bestimmten Missionsgebern, in denen nicht mit der aufwändigen Mimik, sondern quasi mit einer statischen Third-Person-Perspektive gearbeitet wird. Diese Dialoge sind inhaltlich ebenso gut und meist gleich wichtig wie die der "Hauptszenen", werden aber durch die Form der unspektakulären Inszenierung vollkommen unnötig aufs Abstellgleis geschoben.