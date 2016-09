Compile Heart kennen Rollenspielfans vor allem als Schöpfer der parodistischen Neptunia-Reihe. Mit MeiQ: Labyrinth of Death haben die Japaner nun zusammen mit Idea Factory einen klassischen Dungeon-Crawler veröffentlicht, der vor allem durch den Kleidungsstil und Brustumfang seiner Protagonistinnen auffällt. Was das Handheld-Abenteuer darüber hinaus zu bieten hat, verrät der Test.

Die Darstellung der weiblichen Charaktere ist oft sehr fragwürdig.

Spielerisch wird klassische Dungeon-Crawler-Kost aus der Ego-Perspektive geboten.

Der Heimatplanet von Estra hat aufgehört sich zu drehen und die Welt des Mädchens in ewige Nacht gehüllt, was immer mehr Monster aus ihren Löchern hervorlockt. Da dies vor Hunderten von Jahren schon einmal passiert ist, weiß man, was zu tun ist: Fünf auserwählte Maschinenmagierinnnen müssen sich den Prüfungen der Türme von Southern Cross stellen, um mit deren Segnungen das Federwerk des Planeten wie bei einer Uhr neu aufzuziehen und die Rotation so wieder in Kraft zu setzen.Estra ist eine der fünf Auserwählten und folgt, gleich nach ihrer Ankunft in Southern Cross, pflichtbewusst ihrer Bestimmung. Ihre vier Konkurrentinnen machen sich ebenfalls daran, die nur für sie zugänglichen Türme der Stadt zu erklimmen, um möglichst als Erste wieder zurückzukehren und gefeiert zu werden.Die Erkundung der verwinkelten Türme, die auch mit weitläufigen Freiluftpassagen aufwarten, erfolgt in klassischer Dungeon-Crawler-Manier aus der Ego-Perspektive. Die unmittelbare Umgebung wird dabei Schritt für Schritt kartografiert, Monsterbegegnungen per Zufallsgenerator initiiert. Die Häufigkeit hält sich glücklicherweise in Grenzen und lässt sich später wie auch die Stärke und Beute der Gegner mit entsprechenden Gegenständen zusätzlich regulieren.Die Auseinandersetzungen selbst laufen rundenbasiert ab, wobei man immer nur einer Hälfte des aus Maschinenmagierin und Wächter bestehenden Gespanns Anweisungen geben kann.Die schwächeren Magierinnen müssen bei ihren Aktionen allerdings aufpassen, nicht Opfer schwerer Gegentreffer zu werden. Auch regenerative Maßnahmen sind bei Mensch und Maschine meist unterschiedlich. Zudem gibt es keine Zugfolgenanzeige, um wichtige Unterstützungsaktionen genau zu planen. Das Wichtigste ist aber das Abwägen elementarer Stärken und Schwächen, was nicht nur Schäden, sondern auch Kombos maßgeblich beeinflusst.