Oculus hat die neue VR-Ära mit seiner Kickstarter-Kampagne angestoßen. Valve und HTC haben das Konzept mit Vive durch freie Bewegungen im virtuellen Raum erweitert. Mit PlayStation VR öffnet jetzt Sony allen PS4-Besitzern das Tor zur Virtual Reality – und will der Technologie mit einem Kampfpreis von knapp 400 Euro zum Durchbruch auf dem Massenmarkt verhelfen. Kann das Erlebnis mit der deutlich teureren PC-Hardware mithalten? Oder hat Sony an den falschen Stellen gespart und der Konsole mangelt es an der nötigen Rechenleistung? Unser Hardware-Test klärt auf...

Kabel, Kabel und noch mehr Kabel: Der Anschluss und die Einrichtung von Headset und Prozessoreinheit funktioniert trotzdem schnell und einfach.

Dank Rundum-Polsterung und einer hervorragenden Gewichtsverteilung wird ein hoher Tragekomfort geboten.

Spiele wie Robinson: The Journey zeigen mit ihrer ansprechenden Kulisse eindrucksvoll die Stärken des Displays.

Plug & Play, also anstöpseln und fertig – das war immer eine der großen Stärken der Konsolen im Vergleich zum PC, wo die Einrichtung von Treibern und Geräten zumindest früher deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen konnte. Auch PlayStation VR ist in wenigen Schritten einsatzbereit: Mit Hilfe der Schnellanleitung verbindet man fix alle nötigen Kabel, die von Sony sogar mit Nummern versehen wurden, damit auch nichts schief gehen kann. Ein HDMI-Kabel führt vom Videoausgang der PS4 in die Prozessoreinheit, ein weiteres wieder raus zum Fernseher oder einem AV-Receiver, der das Signal anschließend an die Mattscheibe weiterreicht. Darüber hinaus muss die quadratische Box, die etwa 143 cm Breite/Länge und 36 cm Höhe aufweist, per USB-Kabel mit der Konsole und per Stromkabel mit einer Steckdose verbunden werden. Ärgerlich: Da die Prozessoreinheit keinen Netzschalter besitzt, kann sie nur in einen Standby-Modus versetzt werden und verbraucht dort weiter Energie. Zieht man den Stecker, wird auch das Videosignal nicht länger durchgeschliffen, wenn man die PS4 abseits von VR-Anwendungen nutzen möchte. Für noch größeren Unmut dürfte Sony aber bei Besitzern hochwertiger 4K-Fernseher mit HDR-Unterstützung sorgen, denn wie im Vorfeld bekannt wurde, ist die Prozessoreinheit nicht in der Lage, das HDR-Signal zu verarbeiten und ans TV durchzureichen. Die Folge: Möchte man Medien mit HDR-Darstellung über die PS4 konsumieren, muss man die HDMI-Kabel immer wieder umstecken, wenn man sowohl die VR-Brille als auch die HDR-Wiedergabe der Konsole nutzen möchte.