Bezauberndes Exil

Bound is das schönste und das ergreifendste Spiel, das ich in den letzten Jahren gespielt habe! Ich kann mich an kein anderes Spiel erinnern, das nur durch das Bewegen seiner Hauptfigur eine so starke Sehnsucht auslöst, dessen sonderbare Kulissen so beruhigend vertraut wirken. Dabei kann das Spielgefühl sogar frustrierend sein – Bound ist bei weitem nicht das beste Spiel, das ich in den vergangenen Jahren gespielt habe. Im Test musste ich deshalb die Frage beantworten, was schwerer wiegt: das emotionale Erleben oder das präzise Eingreifen.