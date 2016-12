Der Name Space Pirate Trainer ist Programm: Man steht auf einer Plattform, absolviert gegen fliegende Robotergegner einige Trainingseinheiten und wärmt sich somit für andere Spiele auf. Was sich so lapidar anhört, entpuppt sich dennoch als Schweiß treibender Shooter-Spaß.

Zielsichere Mechanik



Um es vorwegzunehmen: Man wird Space Pirate Trainer sicherlich nicht stundenlang am Stück spielen – alleine aus Gründen der Kondition. Dafür wird es neben Fruit Ninja einen Reflex ausüben, dem man sich nicht entziehen kann: Erst einmal eine schnelle Partie spielen. Konsequent verzichtet man in dem etwa 15 Euro teuren Shooter auf Szenarienwechsel oder Gegnervariationen. Dafür konzentriert man sich primär auf eine verblüffend flüssige und akkurate Mechanik. Innerhalb von zehn Sekunden tauscht man mit der Rift den

Mit dem Analaogstick oder dem Touch-Pad kann man die Schussarten ändern.

Da man naturgemäß mit dem binokularen Gesichtsfeld auch in der Peripherie Bewegungen in einem Winkel bis zu 180 Grad und in der Horizontalen bis zu 130 Grad in der Vertikalen wahrnehmen kann, man dabei aber nur etwa ein Drittel des gesamten Raumes erfassen kann, kündigen die Roboter ihre Schüsse mit einem Audiosignal an. In der Hitze des Gefechts hat man zumindest dank des Sounds eine Ahnung woher die Schüsse kommen. Obgleich man nur Kopfhörer trägt, funktioniert dieser simulierte Surround-Sound erstaunlich gut.

In Space Pirate Trainer hilft Dauerfeuer ohne präzises Zielen nicht weiter.

Dank einer implementierten Bullet-Time, die sich automatisch einschaltet, sobald sich Schüsse nähern, kann man den verlangsamt heranrauschenden Projektilen relativ leicht ausweichen oder sie durch eigene Laserschüsse nivellieren. Trotz Schildeinsatz ist für Highscore-Jäger sportlicher Einsatz gefordert. Wer Space Pirate Trainer am Stück spielt, kommt auch aufgrund der Eigenwärme der VR-Brillen relativ schnell ins Schwitzen. Andererseits habe ich auch liegend auf dem Boden den bislang coolsten Moment im VR erlebt: Zwei Schusslinien kreuzten sich, nahmen mich immer weiter in die Enge. Also beschloss ich mich auf den Boden zu werfen und ballerte die beiden Roboterkugeln mit zwei Salven ab, sprang beim nächsten Angriff sogleich auf und meisterte die Welle wie es Han Solo zu seinen besten Zeiten nicht besser hätte lösen können!



Eine Prise Taktik





Und auch beim Schildeinsatz wird man das Gefühl nicht los, eine Reinkarnation des berüchtigten Schmugglers zu sein: Die von links heranrauschende Salve blocke ich gekonnt ab, konzentriere mich auf den offenen Bereich, wo weitere Salven mich unter Druck setzen. Aus dem Augenwinkel bemerke ich, dass alle Schüsse der linken Flanke geblockt wurden. Das Schild wechselt rasant die Seite, während meine Arme sich kreuzen und ich seitlich hinter dem Schutz die Gegner ins Visier nehme. Das sind packende Momente, die nur eine perfekte Mechanik erlaubt.