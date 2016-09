Mittlerweile kann man als Anhänger von unkomplizierter Arcade-Action alter Schule nicht mehr über Nachschub beklagen – egal auf welchem System man bevorzugt spielt. Die Qualität der veröffentlichten Titel schwankt jedoch mitunter gewaltig. Mit Dogos setzt das Team von Opqam auf klassische Tugenden à la Xevious, versucht aber, diese mit frischen Einflüssen zu vermischen. Ob man sich damit auf einem erfolgreichen Weg befindet, klären wir im Test.

Das Spielgefühl von Dogos lässt sich am einfachsten als "Xevious" mit 360-Grad-Kamera beschreiben.

Gelegentlich sind sogar Anflüge von Bullet-Hell spürbar.

Hmm... Mit dem linken Stick steuert man das Raumschiff nach vorne, hinten, rechts und links. Und mit dem linken wird nicht geschossen wie normalerweise in Dualstick-Shootern üblich, sondern die Kamera rotiert. Damit wird quasi ähnlich der Steuerung der Halo-Warthogs die Ausrichtung der Kamera und damit des Gleiters sowie der Schussrichtung festgelegt. Dieser kleine mechanische Kniff, der dafür sorgt, dass Dogos sich irgendwie zwischen klassischen Twinstick-Ballereien und konventioneller Retro-Action einsortiert, ist allerdings nicht neu. Sowohl das vorerst nur am PC verfügbare Blue Rider (eine PS4-Version soll kommen) als auch vor allem Project Root haben auf dieses System gesetzt.Da manche Gegner einen auch von außerhalb des sichtbaren Bildschirms unter Beschuss nehmen können, man aber sie ihrerseits nicht mit einer Zufallssalve erledigen kann, wird das Kräfteverhältnis leicht zu Gunsten der schwachen KI verschoben. Doch unter dem Strich wirkt sich dies nur unwesentlich auf das Spielgefühl aus und erhöht vielmehr den Bullet-Hell-Ansatz, der sich immer wieder zeigt, aber auch bei weitem nicht an das herankommt, was Cave in Titeln wie DoDonPachi vom Stapel lässt. So kämpft man sich durch die 14 abwechslungsreichen Abschnitte und muss von Zeit zu Zeit sogar durch enge Schluchten navigieren, so dass ein Hauch von Todesstern-Canyon aufkommt. Die Kulisse zeigt sich auf allen Systemen von Anzahl an Gegnern oder Projektilen unbeeindruckt und bleibt stets flüssig - was angesichts der mitunter Genauigkeit verlangenden Ausweichmanöver auch nötig ist.