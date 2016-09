Wie jedes Jahr wird die herbstliche Sportspielsaison vom American Football eingeläutet. Und es ist kaum zu glauben, dass die Madden-Serie von Electronic Arts mit Riesenschritten auf die 30 zugeht. Noch unglaublicher ist, dass sie sich jeglicher Konkurrenz wie Visual Concepts' NFL 2K oder Backbreaker widersetzen und in den letzten Jahren sogar ohne Wettbewerb neue Impulse setzen konnte. Kann das Tiburon Studio mit Madden NFL 17 erneut überzeugen? Der Test gibt die Antwort.



Die Madden-Serie sah noch nie so gut aus wie dieses Jahr.

Der Fokus wurde auf die Verbesserung der Laufspiele gelegt.

Auch wenn es hier den Anschein hat: Die Verteidigung hat nicht immer das Nachsehen.

Im Sport entscheiden oft Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage. Ein nicht ausgesprochener, aber eigentlich fälliger Platzverweis und kurz darauf ein Tor durch genau den Spieler, der eigentlich nicht mehr auf dem Feld sein dürfte. Eine fälschlich oder zumindest zweifelhaft als Handspiel gewertete Aktion, für die der danach direkt verwandelte Freistoß in der Nachspielzeit dafür sorgt, dass es eine Verlängerung gibt, an deren Ende der Verbleib in der Bundesliga gesichert ist. Der kurz vor der Auslinie gefangene Wurf des Quarterbacks, der dafür sorgt, dass es vor der Endzone ein neues First Down gibt. Oder auch der mit den Fingerspitzen abgewehrte Pass, der statt eines sicher geglaubten Touchdowns zu einer Interception führt.