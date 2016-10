Entwickler Dimps und Bandai Namco gehen langsam die Ideen aus: In Dragonball Xenoverse 2 geht es erneut auf Zeitpatrouille in die Seriengeschichte. Erneut pfuschen einige Schurken im Lauf der Vergangenheit herum, also greift der Spieler Son Goku und seinen Freunden mit einer selbsterstellten Figur unter die Arme. Reicht das, um erneut die Fans zum Kauf zu verleiten?

Altbekannte Duelle

Der Start des Spiels wirkt tatsächlich wie ein Déjà-vu: Wieder erstellt man sich einen eigenen Krieger und stürzt sich zum Teil in aus dem Vorgänger bekannte Schlachten wie dem öden Bosskampf gegen Nappa und Vegeta, die in Weraffenform durch die Wüste wüten. Die ebenso riesigen wie debilen Primaten bleiben einfach an Felsen hängen und lassen sich daher kinderleicht austricksen. Allgemein wurde der Schwierigkeitsgrad in den ersten Stunden viel zu niedrig angesetzt. Auch die sperrige Menüführung, lange Ladezeiten oder die überdreht-kitschige Musik stellen die Nerven zu Beginn auf eine harte Probe. Die Lautstärke des Marschmusik- und Gitarrenriff-Gedudels lässt sich aber immerhin herunter regeln. Auch grafisch fühlt man sich wie in die Vergangenheit versetzt: So stellt sich Dimps also eine zeitgemäße Darstellung der martialischen Dragonball-Schlachten vor?

Die Probleme der nervösen Kamera und beim Aufschalten von Gegnern stören deutlich seltener als früher.

Auf in die Vergangenheit

Stattdessen weihen die beiden Kaioshins, welche die Zeit-Patrouille beaufsichtigen, ihren neuen Rekruten relativ nüchtern in die Geschehnisse ein. Turles ist einer der letzten verbleibenden Sayajin und will sich offenbar an Son-Goku rächen. Zusammen mit Towa und dem Dämonenarmee-Anführer Slug pfuschen die Übeltäter in der Zeitlinie der Dragonball-Seriengeschichte herum, indem sie in legendäre Kämpfe eingreifen und sie für sich entscheiden. Also teleportiert sich auch der vom Spieler angelegte Zeitkrieger in die Vergangenheit, um im Kampf mitzumischen und die Kräfteverhältnisse gerade zu biegen.