Skylanders, der Urahn der "Toys-to-Life"-Spiele, geht in eine neue Runde. Nachdem man in den letzten Jahren mit Riesen, Fallen und Fahrzeugen sowohl Sortiment als auch Mechaniken ausgebaut hat, konzentriert man sich dieses Mal in Skylanders Imaginators auf die Ursprünge als kindgerechtes Action-Adventure. Und man gibt dem Spieler mehr kreative Freiheit als je zuvor, indem man seine eigenen Figuren erstellen darf. Ob dem Konzept dadurch neues Leben eingehaucht wird, klären wir im Test.

Egal ob alte Figuren, neue Helden, Fallen, Riesen, SwapForce oder Fahrzeuge: Alles lässt sich in Imaginators verwenden.

Mit einer Sonderedition kann man sogar mit der Jump&Run-Ikone Crash Bandicoot als Sensei spielen.

Fünf Jahre Skylanders : Das bedeutet nicht nur die mittlerweile sechste Ausgabe der Serie, die mit ihrem Konzept, echte Plastikfiguren über ein "Portal" in einem Spiel lebendig werden zu lassen, die Erfolge von Lego Dimensions oder Disney Infinity erst möglich machte. Das bedeutet auch dutzende Figuren, Fallen und Fahrzeuge, die sich den Platz in den Regalen streitig machen. Und es heißt, dass man mit Skylanders Imaginators das mittlerweile sechste Portal im Kinder- oder Wohnzimmer begrüßt - insofern man Skylander der ersten Stunde ist. Und selbst, wenn man erst auf PS4 oder One dazugestoßen ist, hat man bis zu vier Einheiten der Zusatzhardware. Natürlich wäre es für Activision ein zusätzlicher Aufwand, eine Veteranen-Edition zu erstellen, in der statt des Portals eine weitere Figur oder sonstige Boni für treue Fans zu finden sind. Doch die platzgeplagten Eltern würden es ihnen danken. Denn man kann lobenswerterweise alle kompatiblen Portale verwenden. Da ich auch zahlreiche Fallen habe und diese nur über das TrapTeam-Portal in Imaginators eingelesen und "verwendet" werden können, habe ich mich in erster Linie auf diese Hardware konzentriert. Doch auch die SwapForce- oder SuperChargers-Stationen funktionieren problemlos.Erzählerisch bleibt man hingegen konservativ: Kaos als Erzfeind ist einfach nicht kleinzukriegen und hat erneut die Skylands im Visier, um für Unruhe zu sorgen. Dieses Mal ist er auf ein Buch gestoßen, mit dem er die so genannten "Doomlander" erschaffen kann - merkwürdige Monster, die es in dieser Form noch nicht in den Himmelslanden zu sehen gab. Und als Portalmeister muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Sprich: Man muss seine eigenen Skylander-Kreationen in den Kampf gegen die Kaos-Schergen schicken. Doch sie sind nicht auf sich allein gestellt. Ihnen zur Seite stehen die „Sensei“, Kampf-Großmeister, von denen lernen können. Die Sensei, zu denen in einer besonderen Edition auch Crash Bandicoot und Dr. Neo Cortex gehören, haben in etwa die Größe der SwapForce-Figuren und werden nach klassischen Skylanders-Prinzipien aufgewertet: Durch Zerstören von Gegenständen bekommt man Geld, das man bei entsprechender Erfahrung und dem Aufstieg in höhere Stufen ausgeben kann, um sich neue Fähigkeiten anzueignen.