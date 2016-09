Fallout 4: Nuka-World

Die letzte Erweiterung von Fallout 4 ist wie eine einzige Achterbahnfahrt: Es gibt wieder diese herrlich ausgearbeiteten Szenen, in denen der Spieler in einer Art Wildwasserbahn die Geschichte der Nuka-Cola miterlebt, die süffisant die Coca-Cola-Industrie persifliert. Aber dann gibt es auch diese Talfahrten.

Alter Zauber verfliegt nicht





Wer wie ich knapp einhundert Stunden durch das Commonwealth gestreift ist und dann (ohne eine Erweiterung anzurühren) nach einer derart langen Abstinenz wieder einsteigt, dem fallen sofort all die negativen Dinge auf, die man einfach als gegeben akzeptiert: Mein Begleiter Porter Gage verheddert sich in den kleinsten Zäunen, die ohnehin schon unansehnlichen Gesichtsanimationen werden durch meine neue Overkill-Powerrüstung komplett verdeckt, ständig ruckeln und zuckeln die Gegner über den Bildschirm, ein Bug zwingt mich, einen alten Spielstand zu laden (der Tarzan für Arme Cito stirbt und kann folglich keine Unterhaltung mit mir anfangen). Und dann diese langen Wartezeiten, wenn man zwischen Nuka-World und dem Commonwealth hin und herspringen muss. Aber mit jeder Minute, die man in dem Freizeitpark verbringt, wirkt wieder wie durch Zauberhand diese Fallout-Magie – als ob mir jemand etwas Quantum in meine Cola gekippt hätte.



Das fängt schon mit dem tollen Einstieg an: Ein hilfsbedürftiger Mann bittet mich, seine Familie zu retten. Nach einer Schwebebahnfahrt samt Panoramablick über Nuka-World lande ich direkt in einem Labyrinth voller Fallen, Geschütztürme und einem denkwürdigen Bosskampf. Die Geschichte mit der Familie war nur ein dummer Trick und mein Gegenüber ist der Oberboss dreier Raider-Gangs, die sich in Nuka-World angesiedelt haben. Und schon ist sie wieder da. Diese Magie. Denn der Kampf findet in einer Auto-Scooter-Arena statt und der Schutzanzug des Gangsterführers ist dank eines Metallstabs mit der Decke verbunden. So wird er mit Elektrizität versorgt und heizt mir ordentlich ein. Nach diese „Feuertaufe“ und dem Tod des „Overboss“ nehme ich seine Position ein.





Story? Raider lesen nicht!