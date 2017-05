Knuddel-Darwinismus

In Birthdays - The Beginning darf man sich gottgleich als Herrscher über die Entwicklung des Lebens vom Einzeller bis hin zur menschlichen Zivilisation austoben. Ob das neue Spiel von Harvest-Moon-Schöpfer Yasuhiro Wada eine ähnliche Faszination ausüben kann wie seinerzeit Will Wrights Klassiker SimEarth, klären wir im Test.