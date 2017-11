Neue Gesichter, gleiches Schicksal?

Eineinhalb Jahre nach dem schicksalhaften Ringen von Arnice und Lilysse in Nights of Azure schicken Gust und Koei Tecmo in Nights of Azure 2: Bride of the New Moon nun sogar drei Kindheitsfreundinnen in den Kampf gegen ein dämonisches Opferritual. Welche Steigerungen das Action-Rollenspiel sonst noch zu bieten hat, klärt der Test.