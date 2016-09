Wie ein im Zeitraffer entwickeltes Foto baut sich das wunderschöne Hauptmenü auf: eine Landkarte der verschlafenen Kleinstadt Kingdom. Ein ruhiger Synthesizer klingt nach einem Film von David Lynch – ja, das war tatsächlich mein erster Gedanke, ohne dass ich mich vor dem Test über Virginia informiert hatte. Dabei trägt das geheimnisvolle Abenteuer in der Tat markante Wesenszüge eines von Mysterien geprägten Thrillers. Besser hätte es kaum beginnen können; Virginia hatte mich sofort gepackt! Bis das scheinbar schöne Spiel seine hässliche Seite hervor kehrte.

Die Geschichte wird aus den Augen der frisch gebackenen FBI-Agentin Anne Tarver erzählt: Sie soll ein vermisstes Kind findenund heimlich Informationen über ihre Partnerin einholen.

Das Hauptmenü vermittelt den Eindruck einer lebendigen, interaktiven Stadt. Nichts davon trifft zu.

Eine Handtasche, ein Lippenstift, ein Spiegel: Auf Knopfdruck schminkt sich Anne Tarver, mein Alter Ego, bevor sie das Bad verlässt, einen grauen Gang voller verschlossener Türen entlang geht und sich ans Ende einer Schlange stellt. Männer in Anzügen stehen vor ihr. Schieben die sich einen Platz weiter, klicke ich auch Anne einen Schritt nach vorn – und erfahre nach einigen Metern, dass sie gerade unter dem Applaus eines gefüllten Theaters ihren Ausweis als frisch gebackene FBI-Agentin abholt. Wenig später wird sie ihren ersten Auftrag erhalten, zwei um genau zu sein, denn sie soll nicht nur das Verschwinden eines Jungen untersuchen, sondern auch die ihr zugeteilte Partnerin heimlich unter die Lupe nehmen.Plötzlich ist der Saal leer. Ein Tonband klingt wie ein Atemgerät. Dann ist Anne Zuhause, sieht sich selbst in ihrem eigenen Bett liegen – ihr Wecker reißt sie schließlich aus dem, das ein Traum sein muss. Wie einen Film untermalt die vom City of Prague Philharmonic Orchestra eingespielte Musik den Einstieg: Der von Lyndon Holland geschriebeneEin toller Einstieg! Auch spielerisch, denn fließende Schnitte kennen Videospieler in dieser Form noch nicht. Vom Traum in die Wirklichkeit, zurück und zu der Frage, wie real das Erlebte ist, wurde ich im interaktiven Medium so jedenfalls noch nicht getrieben.Doch dann vergessen Jonathan Burroughs und Terry Kenny, die Virginia hauptverantwortlich entworfen haben, den Spieler und vergraben das interaktive Handeln unter einer filmischen Inszenierung, die im Verlauf der Geschichte zwar nicht an Schwung verliert, die spielerisch aber extrem ermüdend ist.Denn es ist meist dasselbe: Ganz wenige Schritte darf man laufen, dann übernimmt auf Knopfdruck wieder die Kameraautomatik – bis zu den nächsten wenigen Schritten. Es gibt zwar Areale, in denen man sich frei bewegen darf. Dort findet man allerdings keinen einzigen Gegenstand, den man seiner selbst Willen aufheben oder gar in Ruhe betrachten könnte. FBI-Agentin Tarver knackt kein einziges Puzzle, befragt keinen einzigen Verdächtigen.Zugegeben: Fehlende Unterhaltungen sind dem kompletten Verzicht auf Sprache geschuldet, also durchaus verständlich. Tatsächlich ist es bemerkenswert, wie Burroughs und Kenny ohne Dialoge inszenieren. Genauso sträflich vernachlässigen sie jedoch ihre Spieler, behandeln sie wie Werkzeuge, die ohne Übertreibung nur dazu dienen, die Filmrolle weiter zu kurbeln. Sie sprechen ihnen das Recht ab, eine interaktive Welt auf eigene Faust kennenzulernen. In vielen Szenen kann man nicht einmal bestimmen, wann es weiter geht. Als Beifahrererin bleibt Anne nach dem Einparken etwa mehrere Male einfach im Auto sitzen. Dort darf sie sich umgucken, bis der nächste Schnitt erfolgt, aber weder die Tür öffnen noch das Fenster oder auf sonstige Art Einfluss nehmen. Nicht interaktiveKlicken... laufen... klicken... laufen... Enttäuscht hatte ich mich irgendwann auf diesen Film eingelassen. Zumal die Geschichte trotz zu vieler offener Fragezeichen ein vielleicht nicht ganz nachvollziehbares, aber nach erleichternd kurzer Spielzeit immerhin angenehm nachdenkliches Ende findet.Das dachte ich jedenfalls! Denn als das Spiel praktisch vorüber scheint, spielen Burroughs und Kenny plötzlich verrückt. Wie vom Teufel geritten springen sie auf einmal in der Zeit zurück, wieder vor, in eine alternative Wirklichkeit, einen Traum, ein Ritual, eine Metapher, eine Science-Fiction, eine Psychostudie und zurück, zurück, vor, zurück...Was zuvor ungelöste Mysterien waren, geht ohne jede Not in einen wie wild gewordenen Wahn über, dass einem David Lynch Schwarz vor Augen würde. Wo der Regisseur von Lost Highway und Inland Empire nämlich meisterhaft Bilder und Kausalität voneinander entkoppelt, um pure Emotionen anzusprechen, verlieren die hiesigen Spielemacher komplett die Spur. Das abschließende Kapitel ihres ihres Kleinstadt-Thrillers, die letzten vielleicht fünfzehn oder zwanzig Minuten, sind ein nicht enden wollendes, unsägliches Kauderwelsch, das in seiner Vehemenz eigentlich bemerkenswert ist – inhaltlich allerdings völlig unbrauchbar.