Fanatec CSL Wheel

Für die Verwendung an der Xbox One ist ein kompatibler Lenkrad-Aufsatz mit offizieller Lizenz nötig.

Dank Tischklemme hält das Wheel bombenfest, bringt durch das starke Force Feedback aber alles zum Beben.

Das CSL-System, CSL steht in diesem Zusammenhang übrigens für Club Sport Light, teilt sich viele Gemeinsamkeiten mit dem großen Bruder: Wie bei der Club Sport Wheel Base V2 setzt Fanatec auch hier auf das modulare System, bei dem man die robuste Basis mit ihrem starken Servo-Motor (laut Fanatec 6nM Drehmoment!) und dem Single Drive Antrieb für eine direkte Kraftübertragung vom Motor zur Lenkachse mit allen erdenklichen Lenkradaufsätzen verknüpfen kann. Diese lassen sich dank des Quick-Release-Systems im Handumdrehen anbringen bzw. auch austauschen. Das komplette Sortiment, das bisher für die Wheel Base V2 zur Verfügung stand, kann auch an der CSL-Basis verwendet werden. Auch weiteres ClubSport-Zubehör wie alternative Shifter-Paddles, Gangschaltungen oder Handbremsen sind kompatibel, auch wenn Fanatec in Zukunft noch speziell auf CSL getrimmte Hardware-Erweiterungen anbieten will. Vorsicht ist nur geboten, wenn man das Equipment auch an der Xbox One verwenden möchte: Hier funktioniert die Basis ausschließlich in Kombination mit offiziell lizenzierten Lenkradaufsätzen wie dem Xbox One Hub oder dem CSL-Lenkrad P1, das unserem Testgerät beilag und über das Knopf-Layout des One-Controllers inklusive des Xbox-Buttons verfügt.Wie gehabt stehen fünf Speicherplätze bereit, in denen man seine persönlichen Einstellungen sichern kann. In diesem Zusammenhang zeigt sich gleich ein erster Vorteil, den die CSL-Basis zum Preis von knapp 320 Euro gegenüber der mehr als doppelt so teuren V2 Base besitzt: Während das Premium-Modell nur einen maximalen Lenkeinschlag von 900 Grad erlaubt, wird er hier auf 1080 Grad erweitert – ein Angebot, das vor allem Drift-Fans erfreuen dürfte. Davon abgesehen bleibt bei den Einstellungsoptionen aber alles beim Alten: Einmal mehr lässt sich die Intensität des Force Feedbacks und der Vibrationen getrennt anpassen. In Zehnerschritten lassen sich außerdem Werte für die Linearität und eine künstlich herbeigeführte Deadzone („Spiel“) einstellen, falls die Software entsprechenden Anpassungen erfordert. Die Aktivierung des Drift-Modus ist dagegen vornehmlich für Fahrer interessant, die das Lenkrad möglichst schnell und ohne Widerstand drehen wollen, so wie es eben bei Schlitter-Wettbewerben üblich ist. Schließlich lassen sich mit den Optionen Force, Spring und Damper sogar noch Detaileinstellungen hinsichtlich der Intensität der jeweiligen Kräfte vornehmen, damit sich in den verschiedenen Spielen auf jeden Fall das gewünschte Gefühl beim Fahren einstellen kann.