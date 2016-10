Super Stardust Ultra VR

Endlich sind die Planeten rund



Wer Näheres zum Spielprinzip erfahren möchte, sollte einen Blick auf die Tests der Vorbilder für PlayStation 3 und 4 werfen, hier beschränken wir uns auf die Umsetzung für Sonys Headset und das frische VR-Level, in dem man ähnlich wie in Battlezone mit einem futuristischen Mini-Panzer durch ein kleines VR-Areal heizt, um Angreifer aus dem All abzuwehren. Das Grundpinzip der Standard-Level bleibt das gleiche wie im älteren PS4-Ableger: Ähnlich wie in anderen Zweistick-Shootern düst man als Raumgleiter über die Oberfläche kugelrunder Planeten und zerlegt allerlei Asteroiden, Feindschiffchen und sich windende mechanische Weltraumschlangen. Technisch wurde das PS4-Spiel sehr sauber, flüssig und detailreich in die VR-Welt portiert. Statt auf eine Mattscheibe zu starren, schwebt man praktisch selbst im All und hat den rotierenden Planeten vor Augen. In der Standard-Perspektive wirkt der Himmelskörper also um einiges größer. Das ist einerseits cool, besitzt aber auch Nachteile wie die zwangsläufig geringere Auflösung des Displays und der Umstand, dass schneller die Übersicht verloren geht. Man muss schließlich den Kopf ein wenig nach oben, unten oder zur Seite bewegen, um die Gegnerschwärme auf den entsprechenden Seiten des Planeten ins Blickfeld zu bekommen.





Auch auf dem VR-Headset fliegen die Partikel...

Ein Blick aufs neue VR-Level.

Neu ist das spezielle VR-Level, dessen Konzept sich stark vom Hauptspiel unterscheidet und an Battlezone erinnert. Diesmal ist man aus der Ego-Perspektive in einem kleinen Panzervehikel unterwegs, fährt durch eine überschaubare Arena und schießt auf Angriffswellen. Gezielt wird mit präzisen Kopf-Bewegungen, um den glimmenden Schiffchen und Ufos z.B. mit einem durchgehenden Laser oder zielsuchenden Raketen einzuheizen.