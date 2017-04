Puyo Puyo Tetris

Ich bezahle lieber 40 Euro für ein Spiel, welches ich immer und immer wieder Spiele, als wie 60 für ein "einmal durchspielen und das wars" Spiel was aber vielleicht aber Millionen in der Entwicklung kostete.Was interessiert mich als Kunde der Preis, der etwas in der Produktion kostet. Mich interessiert das, was ich aus dem Produkt raus holen kann.