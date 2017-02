Resident Evil 7: Verbotenes Filmmaterial 1

Todesglubsch hat geschrieben:

Ich_bin_so_kluk hat geschrieben: Also ich weiß dass es einen Horde-Modus bei Teil 6 von Anfang an dabei gab.

Und bei 1-3 nicht. Und nun?Sorry Jungs, nur weil etwas zur gleichen Zeit wie das Hauptspiel entwickelt wurde, ist es nicht automatisch aus dem Hauptspiel entfernt. Kann, ja, muss aber nicht. Entfernt wäre es nur, wenn das Hauptspiel "fertig" entwickelt wurde und Capcom dann sagte "So Jungs, schneidet was raus, wir brauchen DLCs!". Erneut: Kann passiert sein, muss aber nicht.Aus wirtschaftlicher Sicht isses natürlich geschickt: Grafiker und Co, die sonst nichts mehr zu tun hätten, bleiben weiterhin beschäftigt und Spieler bekommen Zusatzinhalte präsentiert, während sie noch am Spiel hängen. Würden diese drei Winz-DLCs in einem Monat rauskommen, hätte doch niemand mehr Interesse dran.Ich selbst ab das Spiel platiniert, somit im Grunde alles gesehen, und würde es normalerweise verkaufen. Stattdessen bleibt's im Schrank stehen, da ich auf den Story-DLC warte (...der immerhin umsonst ist).Lange Rede, gar kein Sinn: Euer "Das wurde aus dem Spiel geschnitten!"-Argument ist ermüdend. Das Erscheinungsdatum eines DLCs hat keinen Zusammenhang mit der Schneidfreudigkeit eines Publishers. Publisher können auch Inhalte rausgeschnitten haben, die erst in drei Monaten erscheinen werden. Ich finde es auch grenzwertig, eine Woche nach Release erneut die Hand aufzuhalten und mehr Geld von den Spielern zu fordern. Das ist durchaus eine Kritik auf der ich aufbauen würde. Aber "Das wurde geschnitten" hat weder Hand, noch Fuß.