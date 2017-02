Erst vor kurzem hat Super Pixel Smash auf dem PC mit der Vive-Hardware gezeigt, dass auch mit einfachen Stilmitteln unterhaltsame VR-Erlebnisse entstehen können. In die gleiche Kerbe schlägt das für PlayStation VR veröffentlichte VR Ping Pong. Wir klären im Test, was Tischtennis in der virtuellen Realität auf dem Kasten hat.

In der virtuellen Realität wirken die Ausmaße der Platte authentisch.

Die Ballphysik ist gut und lässt auch angeschnitte Bälle zu.

Ich muss zugeben: Meine Tischtennis-Erfahrung beruht in erster Linie auf schon länger zurück liegenden Ereignissen. Wie z.B. zahlreiche Ausflüge in Schullandheime. Die familieneigene Tischtennis-Platte wurde wegen Platzmangel vor etwa zehn Jahren abgebaut und verstaubt irgendwo in einer Keller-Ecke. Da ich aber ohnehin derzeit kaum Mitspieler finden würde, kommt mir VR Ping Pong für PlayStation VR gerade recht. Mit dem Move-Controller als Schläger, dessen Bewegung in der virtuellen Sporthalle akkurat umgesetzt wird, kann ich Pixelgenossen zum Ping-Pong-Spiel herausfordern. Die akkurat modellierte und in der virtuellen Realität eine realistische Größe besitzende Platte steht in einer ebenfalls aus groben Pixeln bestehenden Turnhalle, bei der auch das Publikum auf den Rängen, der Gegner sowie der Schiedsrichter an 8-Bit-Figuren erinnern.Überhaupt geben sich die Spielmodi spartanisch. Man kann gegen Gegner aus drei Schwierigkeitsstufen trainieren. Man darf in den gleichen drei Schwierigkeitsstufen ein Match auf zwei Gewinnsätze zu je elf Siegpunkten veranstalten. Und man kann an einem über mehrere Runden dauernden Turnier teilnehmen, bei dem die Gegner selbstverständlicher immer höhere Ansprüche an die Spielerfähigkeit stellen. Ein Mehrspieler-Modus, bei dem ein Spieler auf dem Social Screen quasi mit Pad spielt sucht man ebenso vergeblich wie Online-Duelle. Während Letzteres hinsichtlich möglicher Latenz-Problemen, die unter der VR-Brille noch deutlicher auffallen würden, sogar noch einigermaßen verständlich ist, ist das Fehlen eines „lokalen“ Duell-Modus sehr bedauerlich. Ebenfalls schade: Bei der Sprachausgabe, die sich auf das Wiedergeben des Ergebnis-Zwischenstands bezieht, kann es manchmal zu überlappenden Sprachsamples kommen, die irritieren.