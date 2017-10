SteamWorld Dig 2

Rundum relaxt



Bereits mit dem ersten Serienteil erschuf das schwedische Team eine ganz eigene Interpretation von Urahnen wie Boulder Dash, Spelunker oder Metroid. Auch Erinnerungen an den Amiga-Oldie Diggers werden wach, wenn man unter sanften Ambient-Klängen in Bergbau-Abenteuer startet. Als eine alte Handelsstadt von mysteriösen Erdbeben heimgesucht wird, liegt es an einem einzelnen Steambot und ihrer ungleichen Begleitung, die tief unter der Erde lauernden Schrecken aufzudecken: Der sanftmütige Roboter Dorothy und ihr schnippischer, sadistischer Waldgeist Fen machen sich auf die Suche nach dem Protagonisten des Vorgängers Dusty. In einer kleinen Bergarbeiterstadt erfahren sie, dass er nicht mehr von einem Trip unter die Erde nach Hause kam – also begeben sich die beiden in die gefährlichen Stollen.





Alltag unter Tage.

Den schnippischen Waldgeist Fen muss man erst einmal in Bossform besiegen, bevor er Dorothy begleitet.

Unsere Leser aus dem Süden Niedersachsens dürfte die Ausgangslage bekannt vorkommen: Bereits vor langer Zeit hatten menschlichen Vorfahren hier wilden Bergbau betrieben. Dabei hatten sie auch Aufzugschächte angelegt, welche den Spieler nach ihrem Freischaufeln blitzschnell zurück an die Oberfläche bringen. Der Großteil der Stollen in der postapokalyptischen Steampunk-Welt wurde allerdings verschüttet, so dass der Pickel und der Presslufthammer des Spielers viel zu tun bekommt. Sogar ein gigantischer Schutzwall wurde einst im Erdreich errichtet, um die als gefährlich angesehenen „Schnapsis“ fernzuhalten. Außerdem wird die Gegend von mysteriösen Erdbeben heimgesucht, deren Auswirkungen der schmierige Bürgermeister lieber unter den Teppich kehren würde. Auch ein obskurer Selbstmordkult der Roboter treibt im Einzugsbereich eines benachbarten Tempels sein Unwesen.Solche Details der Geschichte werden leider nur kurz in Textkästchen angerissen, statt vollwertige Zeichentricksequenzen o.ä. zu bieten. Auch die Animationen der Akteure sind ziemlich simpel gehalten. Doch trotz des Minimalismus verströmen die Welt und ihre Bewohner erstaunlich viel Charme. Überall trifft man auf neurotische Figuren wie die Raketen-Lady oder humorvoll dargestellte mutierte Wesen, auf deren Charaktereigenschaften ich aus Spoilergründen noch nicht näher eingehe. Auch das mystische Design der Unterwelt hüllt den Spieler sofort in ein relaxtes Entdeckergefühl ein. Mit der Spitzhacke gräbt man sich unterschiedlich flott durch verschiedene Gesteinsschichten und hüpft über Lücken. Gelangt man mal nicht zur gewünschten Wand, hilft eine Art wassergetriebener Sprengsatzwerfer weiter. Ein Schuss mit dem explosiven „Haftpfeil“ und schon hat man eine Nische ins Massiv gesprengt, in der man weitermeißeln kann.Als ähnlich nützlich erweisen sich der Presslufthammer, ein Jetpack oder der Greifhaken, mit dem man flott in die Höhe oder in geheime, abgelegene Höhlen zischt. Diese Gadgets finden sich in den uralten, geheimnisvollen Schmieden, welche die Vorfahren zurückgelassen haben. Zusätzlich lassen sich Dorothys Fähigkeiten beim Schmied an der Oberfläche aufmotzen. Die kleinen Upgrades wurden so sinnvoll aufeinander abgestimmt, dass sie immer wieder zu Experimenten einladen. Bei Nichtgefallen entfernt man die zum Freischalten nötigen Rädchen einfach wieder und platziert sie in einem anderen Slot. So verliert man nach einem Tod plötzlich nicht mehr sämtliche Schätze der Tour, reduziert den Fallschaden oder vergrößert Tanks und Taschen.