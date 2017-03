Es begann damit, dass ein Kollege im Vorfeld der Switch-Veröffentlichung ein Video innerhalb der Redaktion herumschickte, mit dem Hinweis, dass dieses "skurrile Musikspiel" etwas für mich sein könnte - und er lag mit seiner Einschätzung richtig. Denn abseits von Breath of the Wild hat mich bisher kein Spiel auf der jungen Konsole so lange beschäftigt wie Voez. Die Gründe dafür werden im Test verraten.

Das Rhythmus-Konzept setzt auf halten, rutschen und tippen der Noten - und das zumeist mit mehreren Fingern.

Die Zahl der Notenbahnen sowie ihre Position werden ständig verändert.

Man kann die Songs nur nach Schwierigkeitsgrad bzw. alphabetisch sortieren.

Da Voez, ich spreche es für mich wie "Voice" aus, da ich mich weigere, Vo-eazy oder so etwas daraus zu machen, exzessiv auf den Touchscreen als Eingabegerät setzt, lässt sich das Musikspiel nicht im TV-Modus der Switch starten. Doch das ist schon das Skurrilste an diesem Rhythmusprojekt des taiwanesischen Indie-Teams von Rayark, das letztes Jahr auch schon auf iOS veröffentlicht wurde, dort aber vornehmlich mit Mikrotransaktionen auf sich aufmerksam machte. Die fallen mit den fast 120 vom Fleck weg verfügbaren Songs mit je drei Schwierigkeitsgraden auf Switch weg. Die Bandbreite ist dabei erstaunlich: Von beinahe klassisch anmutenden Melodien im Walzertakt über beinahe westlich klingenden Pop bis hin zu elektronischer Musik mit hohen BPM werden zahlreiche Register gezogen. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass vor jegliche Stilrichtung noch ein J- gesetzt werden muss. Wer also mit Nippon-Pop oder Vocaloid-Dancefloor nichts anfangen kann, wird hier geschätzt mit nicht einmal 30 Songs glücklich werden. Amplitude oder den mobilen Version von Rock Band zwischen den Spuren hin und her. Und dennoch gehört Voez für mich zu den interessantesten Musikspielen der letzten Jahre. Denn hier wird man dank des kapazitiven Touchscreens richtig gefordert und muss eine verdammt gute Hand-Auge-Koordination haben, wenn die gehaltenen Noten noch leicht nach links oder rechts wandern, dabei andere Takte mit mehreren Fingern getippt werden wollen und die Slidenotes kurz darauf Wege kreuzen. Zudem variiert die Zahl der nach unten führenden Spuren ständig, so dass mal nur eine auf Eingaben wartet, diese aber dynamisch auch mal bis auf zehn oder zwölf ansteigen und dabei auch noch die Position wechseln. Uff. Klingt so, als ob man überfordert würde? Nein, eher gefordert. Gerade auf den oberen zwei Schwierigkeitsgraden pro Song kann man ganz schön ins Rotieren kommen. Doch wenn man es schafft, eine Kombo aufzubauen und in die Zone gerät, fühlt man sich mal wie ein Pianist, dann wieder wie ein DJ am Sequencer oder Mischpult - klasse!