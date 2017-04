Bereits 2012 hat Denis Galanin klassische Point&Click-Tugenden mit einem literarischen Thema verknüpft: In Hamlet rätselte man sich durch kreativ bis bizarr illustrierte Szenen aus dem gleichnamigen Werk von William Shakespeare. Jetzt veröffentlicht Daedalic das neue Adventure des Russen, in dem man sich für knapp zehn Euro auf ähnliche Art durch Bilder knobelt - nur dass Franz Kafka die Motive liefert. Gelingt der Spagat zwischen Spiel und Literatur?



Der junge K. arbeit noch als Psychotherapeut, aber wird schon bald ein böses Wunder erleben...

Wie kommt man von A nach B, wenn der Weg versperrt ist? Für eineinhalb Stunden rätselt man sich von Bild zu Bild.

Die meisten Rätsel sind logisch, wenn man denn die subtilen Hinweise beachtet...

Mein Verhältnis zu Franz Kafka (1883 - 1924) ist zwiegespalten. Als ich "Das Urteil" in der Schule lesen musste, war das eine Quälerei sondergleichen - die Sprache sowie das Thema waren mir als 14-Jährigem zuwider, während der Lehrer uns ganz fasziniert einen psychoanalytischen Vater-Sohn-Konflikt darin sehen lassen wollte. Also mussten wir uns weitgehend ohne Lesevergnügen auf seine Interpretation und die Bildungsprostitution einlassen. Zuhause konnte ich mich dank Tolkien wieder mit der Literatur im Allgemeinen versöhnen.Wieviel Kafka steckt nun in diesem Adventure? Auf den ersten Blick so wenig, dass man sich auch ohne Kenntnisse oder Sympathie für Kafka damit beschäftigen kann, wenn man z.B. Logikabenteuer à la Professor Layton mag. Denn es geht hier nicht um literarische Texte oder aktive Erkundungen in seinen obskuren Welten, sondern schlicht und ergreifend um nur leidlich animierte Standbilder, in denen man per PointDas ist auch mal kinderleicht, aber meist angenehm anspruchsvoll und dabei immer logisch sowie erfrischend kreativ, weil man auf subtile Art auch kleine Hinweise deuten, mit Licht und Dunkel sowie etwas Physik und Text- sowie Zahlencodes experimentieren kann. Trotzdem gibt es auch langweilige bis frustrierende Rätsel, wenn man etwa schnöde Schiebetafeln oder Weichen so lange korrekt einstellen muss, bis es passt. In diesen Situationen kann man auf eine mehrteilige Hilfe zurückgreifen, die einem zunächst subtil und dann etwas konkreter unter die Arme greift.Auf den zweiten Blick zeigt sich, dass diese Folge von Rätseln einer hintersinnigen roten Nadel folgt, die immer wieder Symbole und Motive aus Kafkas Werken wie z.B. seine Vorliebe für namentliche Abkürzungen à la "K." einfädelt. Dazu gehört auch die allgemeine Stimmung: Als "kafkaesk" gilt bekanntlich etwas, das auf "rätselhafte Weise bedrohlich" ist. Und der lockige Protagonist wird gleich zu Beginn hypnotisiert, nach Amerika entführt, muss sich auf dem Weg ebenso bizarren wie traumartigen Herausforderungen stellen. Das Surreale wird ebenso spürbar wie biografische Fakten zu erkennen sind, denn der auch als "Junggeselle der Weltliteratur" bezeichnete Kafka brauchtFreunde von Kafka werden also genug Anspielungen finden, die das Werk zitieren. Allerdings sorgt der etwas zu heitere Grafikstil mit seinem Kinderbuchflair nicht unbedingt dafür, dass das Bedrohliche wirklich spürbar wird - das Ganze wirkt teilweise wie von einem hintersinnigen Pädagogen illustriert, der zwar mit Farben und Formen umgehen, der auch mit Geometrie und Perspektive zu überraschen weiß, aber nicht wirklich künstlerisch faszinieren kann. Freunde von Knobel-Adventures werden auch einiges vermissen, denn im Gegensatz zum oben genannten Layton geht es streng linear und ohne dramaturgische Auflockerungen um ein Bildrätsel nach dem anderen - eine auf Dauer recht spartanische Reise für genügsame Tüftler.