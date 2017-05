Für viele ist Quentin Tarantino einer der besten Regisseure und Drehbuch-Autoren. Sein Regie-Einstand Reservoir Dogs feiert gerade das 25-jährige Jubiläum. Obwohl es bereits vor etwa zehn Jahren ein (nicht gerade berauschendes) Spiel zu dem gewalthaltigen Kammerspiel gab, versucht Big Star Games erneut, dem Kultfilm gerecht zu werden. Ob Bloody Days als taktisch angehauchter Dualstickshooterüberzeugt, verraten wir im Test.

Die Dualstick-Action mit taktischem Einschlag wird brachial inszeniert, aber hat sonst wenig mit Quentin Tarantinos Regiedebüt gemeinsam.

Nicht nur das Comic-Design mag so gar nicht zum düsteren Filmvorbild passen.

Egal ob als Drehbuchautor (True Romance, Natural Born Killers, From Dusk Till Dawn), als Regisseur von Streifen wie Pulp Fiction, Kill Bill oder Inglorious Basterds und mitunter sogar als Schauspieler: Quentin Tarantino ist eine Naturgewalt. Seine unnachahmliche Art, über scharfzüngige Dialoge erinnerungswürdige Figuren sowie Spannung aufzubauen, die sich zumeist in extremer Gewalt entlädt, hat das moderne amerikanische Kino geprägt wie bei kaum einem anderen Autor/Regisseur: Das hat natürlich auch den einen oder anderen Spieleentwickler beeinflusst. Doch mit Ausnahme des 2006 erschienenen Reservoir Dogs wurde kein Projekt von ihm zu einem Spiel umgearbeitet. Zum Glück, möchte man sagen. Denn abseits von der zur Schau gestellten Gewalt, die dafür sorgte, dass der Titel für PC, PS2 und Xbox kurz nach seiner Veröffentlichung indiziert wurde, hatte das seinerzeit von Volatile für Eidos entwickelte Spiel einige Schwierigkeiten, die Essenz des Filmes zu erfassen. Ghostbusters gemacht hat. Crookz: Der große Coup "eingesetzten Mechaniken. Und es sorgt spielerisch theoretisch dafür, dass man bestimmte Fehler durch die gleichzeitige Aktion einer zweiten oder dritten Figur ausgleichen kann. So etwa, wenn man einen der zahlreichen Polizisten oder Wachmänner nicht nur solo unter Beschuss nimmt, sondern ins Kreuzfeuer zieht.