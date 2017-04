Atari Flashback Classics Vol. 1 & 2

Wir befinden uns mittlerweile in der achten Generation der Videospielkonsolen. Die Atari Flashback Classics zollen in einer von Polygon-Power dominierten Zeit mit zwei Sammlungen der erfolgreichsten Konsole der zweiten Generation Tribut: Neben gut 20 Umsetzungen von Ataris frühen Arcade-Automaten warten über 80 Spiele, die für das VCS 2600 erschienen sind. Ob sich die Anschaffung nur für Nostalgiker lohnt, klären wir im Test.

Die Menüs sind übersichtlich, doch die Titel-Auswahl der beiden Sammlungen ist nicht über alle Zweifel erhaben.

Mit der eingeblendeten Konsole lassen sich Einstellungen stilecht verändern.

Obwohl ich ein Gamer der (beinahe) ersten Stunde bin, muss ich zu meiner Schande eingestehen, dass ich selber nie ein Atari VCS 2600 im Wohn- oder Kinderzimmer hatte. Aber mein bester Kumpel zu der Zeit hat mit seinem von den Eltern erfüllten Geburtstagwunsch einen der Grundsteine für meine Spielebegeisterung gelegt, die glücklicherweise bis heute angehalten hat. Nach dem gemeinsamen Kicken war es Zeit für ein paar Partien Pac-Man, Pitfall, H.E.R.O. oder Sky Diver. Ein anderer waren die in manchen Kaufhäusern aufgebauten Spielautomaten wie Moon Patrol, Amidar, Centipede, Space Invaders oder Asteroids, die mich wieder und wieder um mein wöchentliches Taschengeld gebracht haben. Hach, die gute alte Zeit.Natürlich kann man es nicht allen Recht machen. Doch um einer frischen Spielergeneration die Bedeutung des VCS 2600 oder die Pionierleistungen von Atari im Automatensektor vor Augen zu führen, ist diese Zusammenstellung halbherzig getroffen. Zudem fehlen bei den Modulen einige Klassiker von Drittherstellern, deren Rechte sicherlich nicht die Welt gekostet und diese Sammlungen massiv aufgewertet hätten. Beginnen wir mit den Arcade-Umsetzungen: In Teil 1 finden sich Black Widow, Centipede, Liberator, Lunar Lander, Millipede, Pong, Space Duel, Tempest sowie Warlords; in Teil 2 Asteroids, Asteroids Deluxe, Crystal Castles, Gravitar, Major Havoc, Missile Command, Red Baron, Sprint und Super Breakout. Insgesamt also ein guter Querschnitt von Klassikern sowie technischem Fortschritt der damaligen Zeit. Es gibt allerdings einen Titel, der eigentlich zwangsläufig enthalten sein müsste: BattleZone. Entwickelt und veröffentlicht von Atari hätte die mit zwei Joysticks ausgerüstete Maschine perfekt an die modernen Kontrollgeräte angepasst werden können. Auch die von Atari entwickelten Star-Wars-AutomatenBei den über 80 umgesetzten VCS-Modulen hingegen fehlt inhaltlich doch einiges – auch wenn man sich nur auf die seinerzeit exklusiv von Atari veröffentlichten Titel konzentriert. Das bereits im Automatenbereich angesprochene BattleZone ist eigentlich Pflicht. Das letzte auf dem VCS 2600 veröffentlichte Spiel Klax ist ebenfalls ein Meilenstein, der die Flashback Classics aufgewertet hätte. Man könnte die Liste mit Space Invaders, Moon Patrol, Dig Dug, Galaxian oder Track & Field fortsetzen. Auch diese Titel wurden von Atari veröffentlicht, wurden allerdings schon damals von anderen Publishern lizenziert. Und wo wir gerade dabei sind: Man hätte durchaus die Anstrengungen auf sich nehmen können und versuchen, sich VCS-Klassiker wie Amidar, H.E.R.O., Pitfall, Burger Time, Q-Bert, Rampage oder Frogger zu sichern. Denn ohne diese ist eine Retrospektive zum seinerzeit meistverkauften Konsolensystem einfach nicht vollständig. Das soll allerdings nicht bedeuten, dass man hier nur die B-Ware für Ataris VCS 2600 bekommt. Die komplette RealSports-Serie ist vertreten. Dazu gibt es u.a. alle drei SwordQuest-Teile, Spiele wie Maze Craze, Outlaw, Secret Quest, 3-D Tic-Tac-Toe und einige Heimumsetzungen der mitgelieferten Arcade-Titel. Doch während das "Flashback" im Titel dadurch zweifellos gerechtfertigt wird, ist nicht alles uneingeschränkt den "Classics" zuzurechnen. Ein nettes Gimmick: Bei der Spielauswahl wird nicht nur eine virtuelle Version des Originalcovers eingeblendet. Man hat zusätzlich die Möglichkeit, am Bildschirm durch das Handbuch zu blättern.