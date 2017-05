Nach dem vor Fehlern strotzenden PC-Debüt der Dreamfall Chapters soll die „Longest Journey“-Saga wenigstens noch auf den Konsolen einen würdigen Abschluss bekommen. Dort erscheinen alle fünf Episoden des Fantasy-Adventures von Anfang an in einem technisch überarbeiteten Komplettpaket. Im Test überprüfen wir, ob die vielschichtigen Entscheidungen diesmal organischer eingebettet wurden.

Vezögerter Abschluss



Gut ein Jahrzehnt nach Funcoms The Longest Journey: Dreamfall wird die geheimnisvolle Geschichte um Zoë Castillo endlich in einem dritten Spiel fortgeführt. Bereits im Vorgänger wandelte sie zwischen bizarren Traumwelten und auch diesmal versucht sie, den Hintergründen ihrer wundersamen Begabung auf den Grund zu gehen. Was steckt hinter den symbolhaften Träumen? Wie hängen die Welten zusammen? Welche Rolle spielt die Firma WATIcorp, welche mit ihren „Dream Machine“-Headsets massenhaft hängen gebliebene „Traum-Junkies“ auf einen niemals endenden Horror-Trip schickt? Beim Versuch, mit ihrem Lebensgefährten Reza ein neues Leben im Distrikt Propast zu beginnen, kommt Zoë als Wahlkämpferin schnell in Konflikt mit kriminellen Hintermännern und dubiosen Finanzierungsmethoden diverser Parteien. In der mit eiserner Polizeigewalt kontrollierten Gesellschaft brodelt es auf zahlreichen Ebenen.





Süße Träume gibt es in Zoës Koma nur selten...

Beim Widerstand plant Kian (rechts) seine nächsten Schritte.

Ein Blick aufs futuristische Propast.

Ein Vorteil dieser Wechsel ist die Vielschichtigkeit der Welt. Je länger man sich mit Parteispendern, Kriminellen, Konglomeratsangehörigen oder Rezas Redakteurs-Kollegen unterhält, desto klarer wird, dass in dieser Welt beinahe jeder bei bestimmten Themen Dreck am Stecken hat - oder sich zumindest in manchen Lebensbereichen mit moralischen Kompromissen arrangiert. Hier gibt es kein schwarz oder weiß; keine einfachen Entscheidungen. Das zeigt sich vor allem in Dialogen, in denen die Entwickler fast nie wertend eingreifen. Sind es nur zwei unterschiedliche Übel, aus denen man sich das vermeintlich kleinere herauspickt? Verrät man den erkannten Spion unter den Rebellen oder hält man ihn hin und hört sich später unter vier Augen seine Beweggründe an? Oder lässt man vorsichtshalber von vornherein keine verdächtige Stimmung aufkommen, um ihn später besser unterstützen zu können? Syberia 3 erlebt habe. Mitunter verlaufen die Abzweigungen deutlich anders. Sagt Zoë sich z.B. trotz Gedächtnisschwund von verräterischen alten Bekannten los, arbeitet sie später in einer heruntergekommenen Roboter-Werkstatt. Im Rahmen einiger Tests muss sie dann mit dem depressiven „Scheißbot“ Gassi gehen – der die sonst eher träge, nachdenkliche Grundstimmung mit lustigen Dialogen auflockert.Auf dem PC merkte man dem durch Crowdfunding unterstützten Spiel deutlich an, dass es unter seiner turbulenten Entwicklungsgeschichte litt. Es kam zu einem ganzen Wust technischer Fehler, Soundstottern und dergleichen. Nach viel Polierarbeit sowie dem Engine-Umstieg auf Unity 5 verspricht der norwegische Entwickler Red Thread Games allerdings, dass die Komplettfassung viel runder laufen und von Details wie verbesserten Charaktermodellen und Animationen profitieren soll. Das Endergebnis wirkte in unserem Test allerdings nur halbgar. Die gröbsten Bugs wurden glücklicherweise ausgemerzt: So kann man etwa in Propast nicht mehr einfach durch Lücken in der Wand schlüpfen, um frei außerhalb der „Karte“ herumzuspazieren. Auch der abzufangende Laufbursche der Assadi legt keinen von wildem Stottern begleiteten Moonwalk mehr aufs Parkett. Abstürze sind uns auf den Konsolen ebenfalls nicht untergekommen.