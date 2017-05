Eine merkwürdige Traumwelt, gefüllt mit physikbasierten Rätseln. Eine marionettenhafte Figur, von der man nur die grundsätzliche Bewegung sowie die Arme steuern darf, an deren Ende sich Hände befinden, die man überall festkleben kann. Das sind die Zutaten von Human Fall Flat. Auf dem PC bereits seit Sommer 2016 erhältlich, dürfen nun auch die PS4- und One-Spieler versuchen, diesen Traumwelten zu entfliehen. Ob der Puzzler zu unterhalten versteht, klären wir im Test.

Die Gebiete werden zunehmend größer und animieren zum Erforschen.

Obwohl das Steuerungskonzept denkbar einfach ist, sorgen Physik und Trägheit dafür, dass selbst das Rudern zu einer Herausforderung werden kann.

Man kann auch zu zweit versuchen, Bob(s) aus den Traumwelten zu retten.

Während viele Spiele sich damit schmücken, eine gut reagierende sowie punktgenaue Steuerung anzubieten, macht Human Fall Flat ähnlich wie Octodad das Gegenteil zu einer Säule des in erster Linie auf Physikrästel setzenden Puzzle-Konzepts. Die Hauptfigur Bob, die wie eine Gelee-Figur wirkt und deren Bewegungen einer Marionette ähneln, lässt auf den ersten Blick alles zu wünschen übrig, was akkurate Kontrollen auszeichnet. Die Fortbewegung findet weitgehend über Tippelschritte statt und hält dank Trägheit immer einen Tick länger vor als wünschenswert ist. Bob beim Sprung präzise zu kontrollieren ist nahezu unmöglich. Und wenn man bei der Landung nicht aufpasst, kann es vorkommen, dass die Schwungkräfte dafür sorgen, dass er über die Kante in die Tiefe stürzt und nach einer kurzen Falldauer in diesem surrealen Traum in der Nähe des Ortes landet, von wo er seinen missglückten Versuch unternahm. Natürlich könnte man dem Sturz entgegen wirken, indem man versucht, sich mit den Händen festzuklammern oder dem Körper sämtliche Spannung zu entziehen. Doch bei Letzterem haben die Schwungkräfte weiterhin Bestand. Und die Koordination der Hände ist eine Kunst für sich und eine weitere Stütze des Puzzlefundaments.