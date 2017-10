Stalkingwolf schrieb am 13.10.2017 um 17:28 Uhr

Die Reviewer sollten aufhören Spiele zu reviewen von denen sie keine Ahnung haben.

Hier ganz klar keinen Plan vom Eishockey. Wer NHL 18 unterstellt auf dem Eis hätte sich nicht geändert hat 0 Plan.

Die ganzen Änderungen im defensiven Bereich z.b der Defensive Skillstick lassen einen ganz anders verteidigen. Es ist viel näher an der Realität wie noch in den Vorgängern. Die KI, offensiv wie defensiv, sind Meilenweit besser als in den Vorgängern. Was man vor allem im Be a Pro oder einer festen Position auf dem Eis feststellt.

Die Spiele sind alle runtergewertet worden, so dass das Gefälle zur vierten Reihe realistisch ist. Man kann sich mit einem Spieler aus der vierten Reihe nicht mehr kreuz und quer durch den Gegner deken.

Zu den Kommentatoren. Die sind quantensprünge besser als in Fifa oder PES. Zwar wurden viele Assets aus dem Vorgänger benutzt, aber wenn man sich ein Spiel im TV und dann Doc Emrick in NHL 18 anhört, dann kommt das schon ziemlich nahe ran.

Einzig Ray Ferraro - between the benches - erzählt ständig den selben Quatsch. Dort muss angepackt werden und EA sollte anfangen die Kommentare auch mehr der Spieluhr anzupassen. Wenn jemand 2-6 3sek vor Ende ein Tor schießt, dann kommen oft noch Kommentare wie "Evtl schaffen sie es ja noch". Wobei ein "Little bit too late" gibt es.

Zum Thema Fouls. Ich habe pro Spiel mehrere Fouls. Stockschlagen wird wie in der aktuellen Regelauslegung regelmäßig gepfiffen. Wenn ich eine Strafe erzwingen will bekomme ich sie. EA fummelt atm nur stark mit den Presets herum. Das dauert immer etwas bis sie es richtig raus haben in den Versionen. Aber der Gegner erhält viel mehr Strafen als in den Vorgängern, da hatte ich mal nur 30 Powerplays in 82 Spielen und die eigenen Mitspieler erhalten viel seltener eine Strafe. Das war ein großes Problem in 16 und 17 das die eigenen Spieler ständig Interference Strafen beim Backchecking bekommen haben.

Ganz ehrlich Benjamin. NHL.TV hat jede Woche 1-2...