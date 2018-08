Tiny Hands Adventure

2,5D



Schon in den ersten Minuten des rund zwei Stunden kurzen Spiels kommen Erinnerungen an Titel wie Croc oder Bug (Too!) hoch – beides Titel, bei denen die Entwickler sich noch nicht an eine offene Welt trauten, sondern den Protagonisten lieber über schmale Pfade laufen ließen. Auch das Danziger Indie-Team Blue Sunset Games schickt seinen Dino-Helden Borti in wechselnder Perspektive durch wild wechselnde Kulissen: Ein Comicland-Feldweg von der Seite, ein futuristischer Skyway mit zahlreichen Treppen und Kurven oder auch die typische Flucht vor einem rollenden Dschungel-Felsen in Richtung Kamera wie bei Crash. Der Knackpunkt daran ist, dass das offenbar unerfahrene Team das Leveldesign nicht wirklich im Griff hat. Oft erkennt man tödliche Biester wie die kantigen Krebse zu spät, die Sicht auf einen Abgrund wird von Büschen verdeckt oder Borti versinkt dank Schnittstellenfehlern in einer Mauer oder der massiven Wampe eines Deko-Monsters. Mahlzeit!





An Abwechslung mangelt es der Regie nicht. Mal sieht man die Action auch von oben oder die Kamera dreht sich um einen Turm - was das Hüpfen dort allerdings ziemlich fummelig gestaltet.

Der längere Stab in Aktion. Das kantige Gebilde links neben Borti stellt übigens einen Gegner dar.

Auch die Platzierung von Brückensprossen oder schwebender Plattformen erinnert eher an das, was man in Nutzer-Levels aus LittleBigPlanet zu Gesicht bekommt: Viele schmale Objekte, die den Flow beim Hüpfen durchbrechen. Selbst die Spezialfähigkeiten und die trashig präsentierte Story wirken reichlich dämlich. Fee Florella stellt den jungen T-Rex Borti in ihren magischen „Chambers of Trials“ auf die Probe, damit er sämtliche Boss-Guardians für sie liquidiert und nebenbei Edelsteine zusammenklaubt. Für jeden erfolgreichen Auftragsmord bekommt er ein neues Gadget, das er anstelle seiner Stummelarme einsetzen kann. Sein lang gehegter Traum ist es schließlich, ein erfolgreicher Torwart zu werden. Natürlich. Dumm nur, dass ein längerer Drehschlag-Stab oder das Werkzeug zum Ausheben vergrabener Verstecke (mit einem Bohrer??) den Spielablauf kaum beeinflussen.Wenn sich die Kamera ruckartig dreht oder das Boss-Gürteltier kaum animiert auf den Spieler zu rauscht, erinnert das ebenfalls an die ersten Gehversuche eines Hobby-Entwicklers in Project Spark. Allerdings um einen, der es immerhin beherrscht, eine gewisse Herausforderung in seine Levels einzubauen. Durch den nicht allzu leichten Schwierigkeitsgrad entwickelt sich bei Hüpfspielfans wie mir ab und zu durchaus ein gewisser Motivationsfaktor. Zumindest wenn nicht die etwas holprige Kollisionsabfrage oder kleine Menüfehler dazwischenfunken. Seltsam auch, dass es nicht mal eine Analogsteuerung gibt. Alternativ darf man Attacken wie einen schwungvollen Bodenkick oder eine aufladbare Rolle ( Yooka-Laylee lässt grüßen) auch per Tastatur starten.