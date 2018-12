Alle Jahre wieder versuchen sich Entwickler und Publisher an einem neuen Spiel aus der Jagged-Alliance-Reihe. Nach dem legendären zweiten Teil (1999) ging bisher jegliches Unterfangen in die Hose - egal ob es Back in Action, Crossfire oder Flashback war. Wie sich da das neue Jagged Alliance: Rage! schlägt, erfahrt ihr im Test.

Das unerreichbare Meisterwerk



Mittlerweile habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass Jagged Alliance 2 (1999) einen gescheiten und komplexen Nachfolger bekommt - oder zumindest ein adäquates Remake. Nach Unfinished Business und Wildfire versuchten es 2012 sowohl Jagged Alliance: Back in Action als auch Jagged Alliance: Crossfire, aber die beiden von Coreplay entwickelten Titel passten nicht in die übergroßen Fußstapfen und das lag überraschenderweise nicht an dem verwendeten Echtzeit-Kampfsystem. Auch Jagged Alliance: Flashback (2014) von Full Control versagte, da fast jeder Bestandteil zu oberflächlich und unfertig war. Nun versucht es Cliffhanger Productions mit Jagged Alliance: Rage!, die bisher Shadowrun Chronicles: Boston Lockdown und Jagged Alliance Online: Reloaded entwickelt hatten, wobei ihr neuer Titel ohnehin als kleiner Ableger bezeichnet wird, damit Rage! es erst gar nicht mit dem übergroßen Meilenstein aufnehmen muss.



Vom Schwachkopf zum Drogenbaron



20 Jahre nach dem ersten Jagged Alliance werden mitten auf einer Tropeninsel zwei wohlbekannte Söldner als Versuchskaninchen für Modedrogen verwendet.

Dr. Q und Grunty stoppen einen Konvoi. Hier visiert Dr. Q gerade einen gegnerischen Soldaten an. Die Treffergenauigkeit lässt sich durch den Einsatz zusätzlicher Aktionspunkte erhöhen.

Doch ein namenloser Wissenschaftler bekommt auf einmal Gewissensbisse, lässt die Söldner frei, beschafft ihnen Ausrüstung und schon beginnt der Inselbefreiungskampf gegen einen Drogenbaron und seine irre Gefolgschaft aus willenlosen Marionetten-Söldnern. Der Drogenbaron ist übrigens Elliot, der im zweiten Teil der Reihe immer die "Geschenke" an Deidranna Reitman überbringen durfte und stets bestraft wurde.



Im Laufe des Befreiungskampfes lernt man Rebellen und andere Einwohner kennen, die von den Soldaten fies unterdrückt werden. Viel mehr Geschichte sollte man in Jagged Alliance: Rage! nicht erwarten. Und mit der Inszenierung ist es ebenfalls so eine Sache, denn die Dialoge aus der isometrischen Standard-Perspektive, die Kamerafahrten und die spärlichen Charakterporträts wollen nicht wirklich mitreißen. Immerhin gibt es deutsche Sprachausgabe, die stellenweise sogar gut gelungen ist. Gewöhnungsbedürftig sind die detailarmen 3D-Modelle der Figuren und die Schmalspurporträts, die trotz comichafter Überzeichnung irgendwie billig wirken.



Eine kleine A.I.M.-Truppe



Die zwei Söldner, die am Anfang aus dem Drogenversuchslabor befreit werden, darf man sich vorher aussuchen. Aus den A.I.M.-Archiven stehen sechs bekannte Figuren zur Verfügung: Dr. Q Huaong, Iwan, Shadow, Raven, Vicki und Grunty. Weitere Figuren aus dem Jagged-Alliance-Universum kehren nicht zurück. Ein eigener Charakter fehlt ebenfalls. Im späteren Spielverlauf des Guerilla-Befreiungskampfes wird das Zweier-Team übrigens vergrößert; alle Figuren kann man jedoch nicht auf einmal mitnehmen.

Mit Iwan Dolwitsch kehrt eine wichtige Figur aus dem Jagged-Alliance-Universum zurück - leider ohne seinen Bruder Igor. Damit bleibt das I-Team unvollständig.





Jeder Söldner verfügt über individuelle Stärken und Schwächen: Iwan ist zum Beispiel ein Alkoholiker mit Schrumpfkopf und muss regelmäßig mit Fusel versorgt werden - dafür richtet der Muskelberg höheren Nahkampfschaden an und dient für seine Kollegen als lebende Deckung. Grunty ist ein Experte für Feuerstöße, hat jedoch weniger Lebenspunkte und leidet unter hohem Blutdruck (Herzanfallrisiko bei hoher Wut). Shadow kann Wurfmesser für Stealth-Kills nutzen und seine "getarnten Kills" sind definitiv lautlos, dafür ist er Bluter und anfällig für Entzündungen bei Verletzungen. Durch die Unterschiede ergeben sich keine Vor- und Nachteile bei den taktischen Gefechten und manche Söldner-Kombinationen sind sinnvoller als andere, was wirklich ein guter und lobenswerter Ansatz ist. Allerdings fehlt es dafür an der Interaktion zwischen den Söldner im eigentlichen Spielgeschehen und das seltsame Charakterdesign hatte ich ja schon angesprochen.