Die E3 kommt in die heiße Phase und unsere Redakteure vor Ort müssen vor lauter potenziellen Top-Spielen fast in Deckung gehen. Aber welche Titel haben bisher den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen? Welche Spiele sollten sich PC- und Konsolenzocker in jedem Fall vormerken? Wir haben unsere Most Wanted der E3 2002 für Euch zusammengestellt - hier Teil 1!

Most Wanted E3 2002

1.Tag

Duality

Dave Mirra BMX XXX

2. Tag

Dark Age of Camelot: Add-On

(Ego-Shooter; Westka Entainment)... geniale Grafik (neue Unreal-Engine), spannende Story und das alles auch noch aus Deutschland! Für uns einer der heißesten Titel im Action-Bereich - mehr dazu in den First Facts (Echtzeit-Strategie; Microsoft)... wer Age of Empires mag, der kommt am jüngsten und komplett in 3D gehaltenen Spiel einfach nicht vorbei. Was die Ensemble Studios auf der E3 gezeigt haben sah sehr, sehr gut aus. Mehr dazu in den First Facts (Weltraumsimulation; Microsoft)… trotz der langen Wartezeit dürfte nach der E3 eines klar sein: Digital Anvil vereint die besten Ideen des Genres in einem Spiel - was will/braucht man mehr? Alles Wissenswerte findet Ihr in den First Facts (Action-Taktik-RPG; Phantagram)...diesen Titel hatte bisher keiner auf der Rechnung, aber er hat es in sich: Phantagram präsentierte ein verbessertes Metal Gear Solid II für den PC, in dem gleich drei Helden spielbar sind - mehr dazu nach der E3!(Aufbausimulation; EA)… die ersten Screenshots ließen Genre-Fans aufatmen: Das geniale Spielprinzip zeigt sich in neuem Gewand und wirdmit einer ganzen Reihe an Verbesserungen aufwarten. Mehr dazu nach der E3!(Fun-BMX-Simulation; Acclaim)... auf PS2, Xbox und GC wird sich das neue Mirra-Spektakel präsentieren. Wer den Erfolg der ersten Teile kennt, braucht sich über die Aussichten des neuesten Trittbrett-Sprösslings keine Gedanken machen. Was sich hinter den drei ominösen Buchstaben XXX verbirgt, verraten wir Euch direkt nach der E3 mit sattem Info-Material!(Action-Adventure - Xbox; Microsoft)... es lebe die vierte Dimension! Dieser Titel könnte das gesamte JUmp&Run-Genre revolutionieren - und wir verraten Euch in den First Facts warum!(Taktik-Action; Ubi Soft)… rundum gelungen und eingängiger als Metal Gear Solid zeigt sich Splinter Cell für Xbox. Warum der Ubi Soft-Titel dermaßen gute Chancen hat, verraten Euch unsere First Facts der PC-Version!(Online-RPG; Vivendi Universal)… erstklassige Grafik und ein Entwickler, der bisher nur Top-Games produziert hat. Was soll da noch schief gehen?(Echtzeit-Strategie; Vivendi Universal)… endlich naht der dritte Teil der wohl besten Echtzeit-Strategieserie mit Fantasyhintergrund.(RPG; Virgin)… interessantes Szenario und eine grafische Umsetzung, die Lust auf mehr machen. Der erste Schritt in Richtung 3D ist von Reflexive und Black Isle gemacht.(Rennspiel; Codemasters)... wer die TOCA-Serie mag, der wird DTM Race Driver lieben! Exzellente Grafik, geniale Fahrphysik und ein Storymode - genial!(Online-Rollenspiel; Wanadoo)Noch mehr Abenteuer, neue Dungeons und eine verbesserte Grafik für das zurzeit wohl beste Online-RPG.(Action; Infogrames)… bereits auf der letzten E3 das absolute Highlight für die PS2, wird es dieses Jahr nun endlich erscheinen - mache Deinen eigenen Film.(Action-RPG; THQ)… auch wenn so gut wie keine Ähnlichkeiten zum Vorgänger bestehen, so sieht es verdammt gut aus und strotzt vor guten Ideen. Und wer kann einer hübschen Königin als Hauptcharakter schon wiederstehen?