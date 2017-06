demonwarrior schrieb am 11.01.2003 um 12:13 Uhr

Ich kann Euch allen nur zustimmen. Übrigens: Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty erschien am 8. März 2002 hier in Deutschland und es tauchte nicht ein einziges Mal in der Liste zu wählender Titel auf. Das ist doch eine absolute Schweinerei.