Tomb Raider (Film): Überzeugt Alicia Vikander als Lara Croft? - Special

Alicia Vikander tritt in die Fußstapfen von Angelina Jolie und verkörpert in der neuen Verfilmung von Tomb Raider die Videospiel-Ikone Lara Croft. Genau wie das gleichnamige Spiel von Square Enix aus dem Jahr 2013 versteht sich auch der Film als Reboot. Und nicht nur das: Er orientiert sich auch überraschend stark an der Vorlage. Ob die Umsetzung auf die große Leinwand überzeugt, verraten wir in unserer Filmkritik...

Lara setzt auf Pfeil und Bogen.

Die Szene beim Flugzeug-Wrack hätte auch direkt aus dem Spiel stammen können.

Gute Verfilmungen von Videospielen sind rar gesät. Denn oft werden lediglich Figuren und grobe Eckpunkte aus den Vorlagen aufgegriffen, um sie in eine eigenständige Geschichte einzubetten, die mit dem eigentlichen Spiel nur noch wenige Gemeinsamkeiten aufweist. So erging es u.a. Resident Evil, Need for Speed, Far Cry oder den ersten beiden gescheiterten Versuchen, Tomb-Raider auch in Hollywood zum großen Durchbruch zu verhelfen.Das ist hier anders: Die beiden Autoren Evan Daugherty und Geneva Robertson-Dworet halten sich eng an das Story-Fundament, das Crystal Dynamics zusammen mit Rhianna Pratchett für den Neustart der Spielereihe aufgebaut haben. Daher steht die Suche nach der sagenumwobenen Insel Yamatai sowie der japanischen Sonnenkönigin Himiko auch bei der Verfilmung im Mittelpunkt. Das Drehbuch wurde zwar auf der einen Seite vor allem hinsichtlich der Figuren deutlich entschlackt, auf der anderen Seite aber auch um einige Facetten erweitert. So lernt man schon beim Einstieg in den Film eine Seite von Lara kennen, die im Spiel nicht beleuchtet wurde: Weil sie den Tod ihres verschollenen Vaters nicht akzeptieren und trotz der Aussicht auf eine üppige Erbschaft lieber auf eigenen Beinen stehen will, hält sie sich als Fahrrad-Kurierin in London über Wasser und mit schmerzhaften Sparring-Einheiten beim Kickboxen fit. Es ist schön, dass sich der Einstieg zunächst aufLaras mehr oder weniger gewöhnlichen Alltag konzentriert, der mit dem Schlagabtausch im Ring und einer rasanten Verfolgungsjagd auf Drahteseln bereits einen Vorgeschmack auf die Action liefert.Die Lösung eines typischen Tomb-Raider-Rätsels führt Lara schon bald auf die Spur ihres vermissten Vaters und dessen Nachforschungen. Anstatt den väterlichen Aufforderung per Video-Nachricht zu folgen und sämtliches Material zu vernichten, macht sie sich stattdessen über einen Zwischenstopp in Hong Kong auf den Weg zur mysteriösen Insel. Kennern der Vorlage wird auffallen, dass man die Anzahl an Figuren deutlich reduziert hat: Hier gibt es keinen Dr. James Whitman mehr, der im Spiel noch als Archäologie-Mentor für die aufstrebende Abenteurerin fungierte. Auch für Laras beste Freundin Samantha Nishimura oder die mehrköpfige Schiffscrew war in der Verfilmung kein Platz mehr. Stattdessen wurde mit dem trinkfesten Kapitän Lu Ren (Daniel Wu) ein neuer Charakter eingeführt und auch Lord Richard Croft (Dominic West) kommt abseits mancher Rückblicke zur Illustrierung des besonderen Verhältnisses zwischen Vater und Tochter eine deutlich größere Rolle zu. Darüber hinaus hat man sich auch für leichte Story-Anleihen beim Spiel-Nachfolger Rise of the Tomb Raider bedient: Sowohl die geheimnisvolle Organisation Trinity als auch eine bestimmte Figur werden im Film bereits aufgegriffen. Wer mit der Handlung des letzten Spiels vertraut ist, dürfte die Wendung am Ende daher nicht als eine große Überraschung, sondern eher als Brücke für eine mögliche Kino-Fortsetzung empfinden.Trotz leichten Anpassungen und Änderungen am Drehbuch ist es dennoch erstaunlich, wie nah sich Regisseur Roar Uthaug an die Vorlage hält.. Zwar werden manche CGI-Effekte schnell als solche enttarnt, aber die Verantwortlichen für das Szenenbild haben sich das Spiel offenbar ganz genau angesehen und viele Sets sowie Schauplätze entsprechend detailgetreu gestaltet. Nicht nur die Insel-Kulisse und die kurzen Abstecher ins Croft-Anwesen wecken viele Erinnerungen an die Vorlage – auch bei manchen Kamerafahrten und Einstellungen hat man sich eindeutig an der cineastischen Inszenierung des Spiels orientiert, diese sogar teilweise direkt übernommen.