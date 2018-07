Als Sony im Jahr 2012 den Streaming-Dienst Gaikai von David Perry übernahm, konnte man schon erahnen, wohin die Reise gehen soll. Anfang 2014 präsentierte man mit PlayStation Now dann erstmals die Vision, Spielinhalte direkt auf verschiedene Geräte von der Konsole über die mobile Vita bis zum heimischen Fernseher zu streamen. In Deutschland steht der Service nach einer längeren Beta-Phase und dem hinkenden Breitband-Ausbau erst seit knapp einem Jahr zur Verfügung. Wir haben PlayStation Now ausprobiert und schildern unsere Eindrücke von Sonys ersten Gehversuchen in Richtung Streaming-Zukunft...

Die technischen Anforderungen für die Nutung von PlayStation Now sind relativ niedrig.

Nicht nur bei der Bild-, sondern auch der Tonqualität müssen Abstriche in Kauf genommen werden.

Gerade einmal eine Bandbreite von fünf Megabit pro Sekunde sind laut Sonys Mindestangaben nötig, um PlayStation Now zu verwenden. Das entspricht ungefähr einem DSL6000-Internetanschluss, bei dem etwa 625 Kilobyte pro Sekunde durch die Leitungen übertragen werden können. Im Vergleich zu Film-Streamingdiensten wie Amazon Prime, die für die Auslieferung von HD-Material 3,5 Mbit erfordern und sich mit Abstrichen bei der Qualität sogar mit 0,5 (Netflix) oder gar 0,9 (Amazon) Mbit begnügen, mögen die Ansprüche recht hoch erscheinen. Betrachtet man dagegen Mindestvoraussetzungen bei ähnlichen Diensten wie Geforce Now (aktuell: 10 Mbit), präsentiert sich das Sony-Pendant als ziemlich genügsam und entspricht dem, was Netflix für das Streamen seiner HD-Inhalte verlangt. Die Idee dahinter ist klar: Möglichst viele Leute sollen technisch die Möglichkeit bekommen, das Streaming-Angebot zu nutzen – also auch dort, wo der Breitband-Ausbau vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten ist. Für die beste Erfahrung empfiehlt Sony allerdings eine Bandbreite von 12 Mbit oder höher. Leider hatten wir keine Möglichkeit, PlayStation Now unter minimalen Bedingungen zu testen – sowohl im Büro als auch zu Hause sind wir mit schnellen Zugänge mit 100 Mbit oder mehr ausgestattet. Die „schlechtesten“ Bedingungen haben wir bei einemAbstecher in die Heimat mit 50 Mbit vorgefunden: Hier war die Erfahrung recht ähnlich wie bei der Verwendung mit schnelleren Internetanschlüssen, wobei auch die Qualität unterschiedlicher Provider und die Entfernungen zum nächstgelegen Rechenzentrum (Stichwort: Ping) ihren Teil zur Erfahrung beitragen dürften.Viel darf man bei solch genügsamen Ansprüchen freilich nicht erwarten. Und tatsächlich muss man selbst mit schnellen Internet-Anschlüssen derzeit noch viele Abstriche in Kauf nehmen, wenn man die audiovisuelle Qualität der Streams mit dem Spielerlebnis direkt von der eigenen Konsole vergleicht, die idealerweise an einem guten 4K-Fernseher inklusive HDR-Darstellung und einer ordentlichen Surround-Anlage angeschlossen ist.Vor allem bei der Darstellung muss man erstmal schlucken: Statt eines gestochen scharfen 4K- oder 1080p-Bildes muss man sich beim Stream mit einer nativen Auflösung von 720p begnügen, die anschließend hochskaliert wird. Bei PS3-Titeln ist das zu verschmerzen, da viele von ihnen schon damals nicht über eine native Auflösung von 1280 x 720 Pixeln hinauskamen. Doch bei Spielen aus der PS4-Bibliothek werden die Rückschritte im Vergleich deutlicher. Generell ist es logisch, dass bei dn erforderlichen Kompromissen und der nötigen Komprimierung der Daten viele Details verloren gehen. Zudem wirken die Farben mitunter erschreckend verwaschen und das Bild wird von Artefakten durchzogen, die vor allem in dunklen Szenen negativ ins Auge stechen. Manchmal hat man das Gefühl, als würde man eine alte DVD an einem modernen 4K-TV mit durchschnittlicher Skalierung betrachten. Hinzu kommt, dass auch die Bildrate limitiert wird: Mehr als eine Darstellung von 30 Bildern pro Sekunde ist über den Stream derzeit nicht drin! Zwar sind aktuell nur eine überschaubare Anzahl an Titeln im Angebot betroffen, die ursprünglich mit 60fps aufwarten konnten. Aber gerade bei diesen Vertretern wie Dirt Rally oderAssetto Corsa spürt man die Einbußen hinsichtlich der Darstellung in Kombination mit der nicht mehr ganz so reaktionsfreudigen Steuerung recht deutlich, wenn man es mit der Original-Erfahrung vergleicht.Die Soundqualität muss ebenfalls Federn lassen: Während man an der PS4 mit einer entsprechenden Ausstattung und Software-Unterstützung glasklare Klänge mit Dolby Digital oder DTS in einer Konfiguration von 5.1 oder 7.1 genießen kann, muss man sich beim Streaming mit einer Stereo-Ausgabe begnügen. Manche Spiele wie die Uncharted-Reihe bieten dank detaillierter Ton-Einstellungen allerdings die Wahl, das Format Dolby Pro Logic II zu aktivieren, mit dem sich auch aus zwei Kanälen ein halbwegs überzeugender Raumklang verwirklichen lässt – immerhin. In meinem AV-Setup musste ich dafür in den Audio-Einstellungen der Konsole die Tonausgabe auf lineare PCM einstellen, denn ansonsten bleibt es auch an einer 5.1-Anlage bei Stereo und die restlichen Boxen bleiben stumm. Generell muss man sich jedoch nicht nur beim Bild, sondern auch beim Sound mit Einschnitten abfinden. Die Tonausgabe wirkt stellenweise verrauscht und längst nicht mehr so klar wie gewohnt. Nach CD-Qualität mit einer Sample Rate von 44,1 kHz und 16-Bit klingt das jedenfalls nicht. Stattdessen hat man das Gefühl, dass die Tonausgabe über eine Soundblaster Pro mit gerade mal 22 kHz erfolgt.