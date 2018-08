Schnörkellose Arcade-Action

Die „Strange Brigade“ ist eine Ansammlung abenteuerlustiger Jäger des Übersinnlichen, die sich in einer losen Kampagne über neun Missionen einer fiesen Hexenkönigin stellen. Diese hetzt ihre untoten Mumien-Horden auf die vier Kämpfer, die sich ihren Weg durch Talkessel, Königsgräber, verfallene Ruinen und entlegene Dörfer ballern müssen. Die Handlung spielt dabei allerdings kaum eine Rolle – Viecher plätten, Seelenkäfige zerstören, Schätze sammeln, fertig. Die Schussmechanik ist solide, die Kulisse überzeugt mit schönen Panoramen und vielen schlurfenden Untoten bei stabiler Bildrate.

Das Gute: Der Shooter will gar nicht mehr als eine schnörkellose Arcade-Ballerei sein. Die vier Protagonisten entsprechen nicht einmal festen Klassen, da jeder der vier Abenteurer jedes Schießeisen von Shotgun über SMG bis zum Lee Enfield mit in den Kampf nehmen kann. Einzig die über das Seelenamulett ausgelösten Spezialfähigkeiten unterscheiden sich von Figur zu Figur - so kann die Stammeskriegerin Nalangu Rushida sich z.B. auf Knopfdruck schneller bewegen, während der britische Scharfschütze Frank Fairburne auf seine Gegner zusprintet und sie per Fausthieb explosiv niederstreckt. Weitere Amulett-Fähigkeiten können im Verlauf der Kampagne über Erfahrungspunkte freigeschaltet werden, die wiederum über das Sammeln von Relikt-Sets erlangt werden.

Eine Welt voller Fallen

Während der Jagd auf die Hexenkönigin kann ich dabei die in der Welt versteckten Fallen nutzen, um die Zombiehorden zu dezimieren: Feuerfallen, Stachelwände, schwingende Klingen oder Explosivfässer sind geschickt in den Umgebungen platziert und können mit gut gezielten Kugeln ausgelöst werden. Obwohl es im Gegensatz zur Zombie-Army-Trilogie keinen Multiplikator gibt, werden besonders gut gezielte Granaten oder das gut getimte Schreddern von möglichst vielen Untoten mit einer „Brutal!“-Einblendung quittiert - und natürlich mit besonders vielen der großen Goldmünzen, die bei einem Abschuss aufploppen und die bei Waffenkisten gegen neue Schießeisen oder Granatentypen eingetauscht werden können. Wie schon erwähnt: Der Kampf gegen die Horden ist Arcade pur!

Neben den üblichen Zombie-Schlurfern werde ich auf meiner Reise u.a. auch mit Riesenskorpionen, anstürmenden Minotauren, gepanzerten Skeletten und starken Elite-Endgegnern konfrontiert, die ich zunächst in mehreren Stufen verletzen muss, um sie auszuschalten. Das ist nett, erfordert unterschiedliches Vorgehen und teilweise auch schnelle Reflexe an der Ausweichrolle, ist insgesamt aber auch nichts Besonderes. Trotzdem kommt zum Teil schönes Left-4-Dead-Feeling auf – insbesondere wenn man in einem kommunikativen Viererteam unterwegs ist.

