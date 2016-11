Vor gut sechs Jahren zog Krieg als erster Apokalyptischer Reiter durch Darksiders, damals noch in Diensten von THQ. Sein Bruder Tod folgte zwei Jahre später in der Fortsetzung, bevor wiederum nur etwa ein halbes Jahr danach der Publisher aus Kalifornien die Segel streichen musste. Die Rechte liegen mittlerweile bei THQ Nordic, die mit der Warmastered Edition von Darksiders das Action-Adventure für eine neue Generation aufbereitet haben.



Dank des Comic-Designs wirkt die Kulisse fast noch zeitgemäß, während man allerlei Effekte und Texturverbesserungen hinzugefügt hat.

Auch die Kämpfe profitieren von der aufgepeppten Kulisse, sind aber immer noch zu leicht...

Auf PS4 Pro und PC wird eine 4K-Auflösung angeboten.

Wenn es nach der Fantasie von Comic-Zeichner Joe Madureira geht (u.a. X-Men), der seinerzeit für Darksiders verantwortlich zeichnete und nach der Demission von THQ und damit auch seiner Firma Vigil Games mittlerweile an einer Umsetzung von Battle Chasers arbeitet, können wir uns von der Welt, wie wir sie kennen, verabschieden. In Darksiders ist sie nur noch der Schauplatz eines Kampfes zwischen den Dämonen der Hölle auf der einen sowie bis an die Zähne bewaffneten Engeln auf der anderen Seite. Und mittendrin steht Krieg, einer der vier apokalyptischen Reiter, die eigentlich nur dann gerufen werden, wenn das ominöse "Siebte Siegel" gebrochen wurde. Oder aber, wenn beim Kampf von Dämonen und Engeln der seit Äonen währende Pakt nicht beachtet wird und der "Feurige Rat" als Wachorgan seine Reiter als Exekutive los schickt.Noch überraschter ist er allerdings, als er feststellen muss, dass ihm nahezu alle Fähigkeiten fehlen, als er schließlich dem Erzdämon Straga gegenübertritt. Was wiederum nichts gegen die Überraschung ist, dass er diese Auseinandersetzung nicht überlebt und der Feurige Rat ihn nach 100 Jahren wiederbelebt, um ihn seiner Strafe zuzuführen. Dafür, dass er die Apokalypse mit herbeigeführt habe, anstatt sie zu verhindern. Und dafür, dass er den Ehrenkodex verletzt habe. Das kann Krieg nicht auf sich sitzen lassen. Er macht dem Rat einen Vorschlag: Er wird die wahren Schuldigen finden und sie bestrafen. Oder er wird bei dem Versuch sterben und der Rat kann sich darüber freuen, dass die Dämonen ihm die Arbeit abgenommen haben.Doch gerade in der Anfangsphase ist vom gleichermaßen offenen wie klassischen Spielkonzept wenig zu sehen. Die ersten ein bis zwei Stunden kann man mit gutem Willen als ausführliches Kampftutorial bezeichnen, denn hier gibt es zu viel geradlinige Action. Action, die sich nicht nur durch einen sehr anspruchslosen Schwierigkeitsgrad anzubiedern versucht („Haben wir auch ja alle Einsteiger an Bord?“), sondern bei mir damals wie heute unwillkürlich Gedanken an einen gewissen Kriegsgott der Santa Monica Studios hervorruft.