Was zum Geier geht hier ab? Get Even spielt mit der Wahrnehmung, verwischt Genre-Grenzen und sorgt dabei immer wieder für Überraschungen. Wir haben den ungewöhnlichen Mystery-Thriller des polnischen Studios The Farm 51 angespielt und sind auf der Suche nach Antworten immer tiefer in eine surreale Welt des Wahnsinns eingetaucht...

Ist Get Even Ego-Shooter? Nein, nicht wirklich... Denn nichts ist so, wie es scheint.

Das Smartphone ist als Allround-Werkzeug (u.a. zur Analyse und Spurensuche) immer griffbereit.

Nur noch wenige Sekunden verbleiben auf der Anzeige. Panisch schreit die gefesselte Frau nach dem Code, der die Bombe entschärfen soll, die um ihren Körper geschnallt wurde. Ein paar Zahlen, die über Leben und Tod entscheiden. Nur ein Versuch... Er scheitert – die Bombe geht hoch! Doch das ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang einer Spielerfahrung, die sich nur schwer einordnen lässt. Es gibt Momente, in denen sich Get Even anfühlt wie ein Ego-Shooter, wenn man in der Rolle des Privat-Detektivs Cole Black die Schusswaffen zückt oder Gegner mit Nahkampfangriffen lautlos von hinten ausschaltet. Kurze Zeit später weicht die Action der Erkundung, wenn man sich mit seinem Hightech-Smartphone inklusive Analyse-Funktionen, Wärmesicht und Karte auf Spurensuche begibt oder kleine Umgebungsrätsel löst. So muss man z.B. mit dem Einsatz von Licht verborgene Zahlen entdecken und das Muster entschlüsseln, um den richtigen Zugangscode für eine Tür zu bekommen. An anderer Stelle muss man dagegen elektrische Leitungen verfolgen, um ans gewünschte Ziel zu gelangen. Und dann gibt es wieder Situationen, in denen Get Even ein leichtes Horror-Flair im Stil von Outlast oder BioShock verströmt: Die Kombination aus düsteren Gängen, Schreien, dem Fund von grausam zugerichteten Leichen und einigen äußerst lebendigen Irren sorgen für ein allgegenwärtiges Gefühl der Bedrohung, das vom dynamischen Soundtrack aus der Feder von Olivier Deriviere (Remember Me) noch verstärkt wird. Überhaupt zählt der Audio-Bereich zu den ganz großen Stärken des Spiels undDoch das wird schnell nebensächlich, denn die zahlreichen überraschenden Wendungen und die vielen, vielen Fragezeichen hinsichtlich der Story halten den Spieler trotz durchschnittlicher Technik bei der Stange. Was ist real? Was Einbildung? Wer ist dieser Mr. White, der sich zwischendurch immer wieder meldet? Was genau hatte es mit der entführten Frau des Einstiegs und den dortigen Ereignissen auf sich? Und was ist das für eine merkwürdige Therapie, die bei manchen Probanden den Wahnsinn eher zu fördern scheint? Fragen über Fragen...und viele Antworten darauf gibt es in den ersten Stunden nicht. Im Gegenteil: Alles scheint sich irgendwie noch abgedrehter, unerwarteter und mysteriöser weiterzuentwickeln als man es für möglich gehalten hätte. Und genau darin liegen sowohl Reiz als auch Stärke von Get Even!