Forza Horizon 4 - E3-Vorschau, Rennspiel - 4Players.de

Gewohnte Qualitäten



Über die gewohnten Qualitäten der enorm erfolgreichen Ableger-Reihe von Forza Motorsport muss man nicht mehr viele Worte verlieren: Auch im vierten Teil trifft man bei der Fahrphysik wieder genau den Punkt, bei dem sich die breit gefächerten Wagentypen zwar durchaus authentisch anfühlen, aber der Simulationsanspruch zugunsten einer erhöhten Zugänglichkeit zurückgefahren wird. Heraus kommt bei diesem nahezu perfekten Kompromiss nur eins: purer Fahrspaß! Und selbstverständlich wird das alles wieder technisch eindrucksvoll verpackt: Sowohl die Boliden als auch die abwechslungsreichen Schauplätze innerhalb der offenen Welt glänzen durch einen unglaublich hohen Detailgrad, den man

Der Fuhrpark ist wieder breit gefächert und umfasst auch brandaktuelle Modelle wie den McLaren Senna.

Mit der Rotation durch verschiedene Jahreszeiten wird sich auch das Angebot an Veranstaltungen verändern.

nicht nur auf dem PC, sondern jetzt auch auf der Xbox One X optional mit einer Darstellung von 60 Bildern pro Sekunde genießen darf. Wer hätte gedacht, dass es auf der regnerischen Insel so viele schöne Flecken gibt?Fulton bezeichnet Forza Horizon 4 hinsichtlich der Spielwelt als das bisher authentischste der Reihe. Ganz einfach deshalb, weil viele Entwickler des Studios aus Großbritannien stammen und quasi das gesamte Team dabei mitgeholfen hat, Material wie Foto- und Videoaufnahmen von ihren Lieblingsorten zu erstellen und damit zur Entstehung der Spielwelt beitragen, die u.a. Edinburgh, die schottischen Highlands, den Lake District und kleine Fischerdörfer in Cornwall umfassen wird.Die große Neuerung für den jüngsten Teil heißt „Seasons“. Sie sorgt dafür, dass mit Hilfe der Online-Anbindung serverseitig alle sieben Tage ein Wechsel der Jahreszeit für alle Spieler initiiert wird, der nicht nur visuell, sondern z.B. auch hinsichtlich Faktoren wie der Bodenhaftung entsprechende Veränderungen an der Spielwelt mit sich bringt. Gleichzeitig sind auch manche Veranstaltungen an die aktuelle Jahreszeit gebunden und stehen z.B. nur im Winter zur Verfügung. Zwar will man nach der Veröffentlichung Anfang Oktober zunächst die gewohnte Rotation von Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter beibehalten, doch spricht prinzipiell auch nichts dagegen, vom Winter gleich zum Sommer überzugehen. Um für noch mehr Abwechslung zu sorgen, sollen die einzelnen Jahreszeiten zudem nicht nur festgelegte Vorlagen sein, die ständig wiederholt werden, sondern sich ebenfalls in leichten Nuancen unterscheiden. Kein Sommer wird z.B. exakt genau so sein wie davor. Was genau man sich in dieser Hinsicht einfallen lassen will, ist aber noch nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass die Tages- und Nachtzeiten in jeder Jahreszeit gleich bleiben. Man muss also nicht befürchten, dass der Tag-/Nachtzyklus angepasst wird und man im Winter länger im Dunkeln fahren muss als im Sommer.