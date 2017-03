Pandemic - Die Schreckensherrschaft des Cthulhu

Pandemic Cthulhu ist komplett auf Deutsch für knapp 40 Euro bei Asmodee erschienen. Es ist für zwei bis vier Spieler ab 14 Jahren ausgelegt.

Die "Weltkarte" besteht aus vier amerikanischen Städten, die im Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft vorkommen. Es gibt kein Kampfsystem: Sobald ein Ermittler an einem Ort mit Kultisten ist, kann er einen automatisch entfernen. Wahnsinnige Ermittler drehen ihre Charakterkarte um, haben eine Aktion weniger und nicht mehr so effiziente Spezialfähigkeiten.

Die Großen Alten sorgen schnell für Chaos.

Der Okkultist ist schon seit zwei Runden wahnsinnig. Der Reporter wurde gerade wahnsinnig. Nur die Jägerin erfreut sich noch geistiger Stabilität - zumindest hat sie noch einen von vier Punkten. Die Stimmung am Tisch ist angespannt und hitzig, denn die Welt steht kurz vor dem Schachmatt. Wenn man sich auf der hübsch illustrierten Karte umschaut, tobt der Schrecken schon wie eine Furie zwischen Innsmouth und Arkham: Fünf Große Alte sind bereits von KultistenTrotzdem gibt es noch einen Funken Hoffnung, denn die Spieler gewinnen diesen kooperativen Kampf gegen Cthulhu, wenn sie vier Beschwörungstore versiegeln, indem sie den betreffenden Ort erreichen und vier oder fünf Karten gleicher Farbe dort abgeben. Optimistisch stimmt, dass auch die wahnsinnigen Spieler mit leichten Mali noch mitmachen können und dass sie bereits drei Tore versiegelt haben. In diesem Fall muss also nur noch ein Ermittler zum Busbahnhof von Arkham ziehen und dort über ein Kartenset für Ruhe sorgen. Außerdem besitzt die Jägerin die Spezialfähigkeit, alle Kultisten an einem Ort sofort zu vernichten. Das klingt alles gar nicht so übel, doch ihr fehlt noch eine Karte und wenn sie auf dem Weg zum Ziel wahnsinnig wird oder Cthulhu aufgedeckt wird...Das Karten- und Würfelsystem ist sehr einfach: Man darf jederzeit eines der (hoffentlich gezogenen) sechs Artefakte wie "Lied des Kardath" oder "Siegel von Leng" ausspielen, um dem Wahnsinn wieder zu entkommen oder die finsteren Mächte etwas einzudämmen. Aber ihr Einsatz verlangt genauso einen Stabilitätswurf wie der bloße Kontakt mit einem tentakeligen Shoggothen - und die bewegen sich immer weiter in die Nähe der Beschwörungsportale. Misslingt die Probe auf dem Sechserwürfel, werden umgehend ein oder zwei Punkte geistiger Gesundheit geraubt. Es kann aber auch sein, dass weitere Kultisten erscheinen - was wiederum Folgen haben kann.Statt einer Kettenreaktion, die sich auf mehrere benachbarte Orte auswirkt, gibt es "nur" eine lokale Eskalation: Sobald mehr als drei Kultisten an einem Ort sind, wird das Ritual des Erwachens vollzogen und der nächste von sechs Großen Alten wird zufällig aufgedeckt. Zu Beginn ist die Welt noch komplett frei von ihnen, aber das ändert sich schnell. Jeder dieser Lovecraft-Bosse hat dann entweder einen sofortigen oder nachhaltigen Effekt auf die Ermittler oder dieDeshalb herrscht viel Kommunikation am Tisch, wenn es darum geht, wer was mit seinen vier Aktionen macht. Vor allem die Routenplanung über einfache Bewegung oder das Busfahren zwischen Städten sowie der effiziente Kartentausch ist dabei von zentraler Bedeutung. Jeder der vier Orte wie Arkham oder Innsmouth ist mit einer Signalfarbe versehen und man sollte möglichst starke Sets aus gleichen Karten bilden. Die kooperative Herausforderung besteht darin, nicht zu viele Kultisten an einem Ort zusammen kommen zu lassen und die auf alle Spieler verteilten Farben möglichst effizient auf den richtigen Spieler zu konzentrieren, damit er Tore versiegeln kann.