Für PC-Spieler ist das zuerst auf Mobilgeräten gestartete Dead Effect 2 kein Neuland - auf Steam ist der Horror-Shooter bereits seit Mai letzten Jahres erhältlich. Vor kurzem wurde die schnörkellose Action auch auf der Xbox One veröffentlicht. Ob sich der splatternde Projektilhagel im All lohnt, verraten wir im Test.

Die Splatter-Action wird brachial inszeniert, ist aber ansonsten gewöhnlich.

Die zig Waffen in zahlreichen Kategorien können meist in mehreren Stufen aufgerüstet werden.

Dead Effect 2 spielt mit allerlei Elementen, die entweder aus Science-Fiction-Filmen oder in diesem Bereich angesiedelten Spielen entliehen wurden. Man wird in der Haut einer von drei Figuren (allesamt genetisch bzw. durch Implantate veränderte Supersoldaten) mit leicht unterschiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten unsanft aus einem Kryo-Schlaf geweckt. Das Kolonieschiff, mit dem man unterwegs war, scheint menschenleer. Beim ersten Auftrag muss man allerdings feststellen, dass es auf dem Raumtransporter überall von Zombies wimmelt. Und nicht nur das: Soldaten verfolgen ebenfalls ihre eigene Agenda an Bord. Dass der Held bzw. die Heldin trotz ihrer Modifizierung nicht vor einem Virus gefeit ist, der den schleichenden Tod bringt, erleichtert die Situation ebenfalls nicht.