Landwirtschafts-Simulator 2013: Patch 2.0 zum Download - 4Players.de

Download-Beschreibung

Patch 2.0 für die deutsche Version von Landwirtschafts-Simulator 2013



Korrekturen: Fehler mit retina MacBooks wurde behoben (2.0)

Fehler beim Laden des Höchstbietenden einer Auktion aus dem Savegame wurde behoben (2.0)

Probleme mit der Ausklappanimation der Amazone UX5200 im Multiplayer behoben (2.0)

Probleme mit des Ausklappanimation der Poettinger Eurocat315H behoben (2.0)

Seltener Fehler beim Zurücksetzen des Shop-Menus bei neuen Missionen behoben (2.0)

Fehler im Shop-Menu bei den Marken Logos von neuen Mods beim zweiten mal Laden einer Map behoben (2.0)

Kleiner Fehler in der AO Textur vom Horsch Terrano behoben (2.0)

Fehler im Multiplayer zwischen der Steam und Nicht-Steam Version mit dem Klassiker der Landwirtschaft DLC wurde behoben (2.0)

Animationsprobleme des Arcusin AutostackFS63-72 wurden behoben (1.4)

Eine Verkaufsstation kann nicht mehr gleichzeitig mehrere Grosse Nachfragen für die gleiche Frucht haben (1.4)

Problem des Helfers mit asymmetrischen Schneidwerken wurde behoben (1.4)

Clients im Multiplayer sehen jetzt das Missionsziel (1.4)

Probleme mit dem Ablade-Partikelsystem des Krone Emsland und Kröger HKD wurde behoben (1.4)

Spurreisser des Horsch Sprinters funktioniert jetzt (1.4)

Rotation des Steuerrades von Knicklenkern wird jetzt im Multiplayer korrekt angezeigt (1.4)

Probleme beim Befüllen eines Futtermischwagens mit einer Schaufel behoben (1.4)

Das Befüllpartikelsystem des Kuhn SPV Confort 12 stoppt jetzt wenn der Wagen gefüllt ist (1.4)

Berechnung des Preises beim Abladen an der BGA wurde behoben (1.4)

Geschwindigkeits Warnung beim Grimme SE 75-55 und beim Grimme Rootster 604 wurde korrigiert (1.4)

Unregelmässigkeiten der Geschwindigkeit des Felderwachstums wurde behoben (1.4)

Der Bergmann Shuttle konnte an der Kuhweide nicht entladen werden (1.4)

Amazone D9 wurde nicht weit genug ausgehoben (1.4)

Kipper wurden teilweise nicht richtig geschlossen und konnten dann nicht mehr gekippt werden (1.4)

Probleme mit der Animation des Grimme Maxtron wurden behoben (1.4)

Bei vollem Füllstand hat der Helfer das Überladeband des Grimme Maxtron nicht ausgeklappt (1.4)

Probleme der Sonderangebote wurden behoben (1.4)

Probleme mit den Direktsaatdrillen wurden behoben (1.4)

Konflikt wenn mehrere Maus gesteuerte Geräte angehängt sind wurde behoben (1.4)

Probleme mit der Maussteerung bei der Amazone UX5200 und der Amazone Pantera wurden behoben (1.4)

Die Eier, die Wolle, die Milch und die Produktivität der Tiere werden im Multiplayer korrekt synchronisiert (1.4)

Die Füllstände der Tiere sind beim Client nicht mehr bei 65535 limitiert (1.4)

Multiplayer Client sah gesätes Gras nicht (1.4)

Der Button "Alle Mods wählen" hat teilweise nicht funktioniert (1.4)

Das Abkuppeln von Geräten wurde im Multiplayer teilweise nicht korrekt übertragen (1.4)

Wenn man ein Fahrzeug mit aktivem Helfer verkaufte, wurde der Helferslot nicht mehr freigegeben (1.4)

Beim Aktivieren des Helfers wurden einige Geräte zusammengeklappt (1.4)

Einige unsichtbare Kollisionen auf der Map wurden entfernt (1.4)

Fehler der Animation des Grimme Maxtron 620 und des Grimme Tectron 415 behoben (1.3)

Problem mit dem Zuklappen von Geräten beim Laden eines Spielstandes wurde behoben (1.3)

Mehrere grafische Fehler der Füllplanen wurden behoben (1.3)

Die Anzeige der Geschwindigkeit und der gefahrenen Distanz in der Englischen Version wurde behoben (1.3)

Ein Problem beim Verkaufen eins Fahrzeugs direkt beim Händler wurde behoben (1.3)

Probleme mit den Schläuchen verschiedener Geräte wurden behoben (1.3)

Problem mit Gerstenstrohballen mit dem Kuhn Primor 3570 wurde behoben (1.3)

Falsche Meldung beim Ausladen von Stroh und Futter bei der Kuhweide wurde behoben (1.3)

Diverse Schreibfehler wurden behoben (1.3)

Zusätzliches Einkommen der platzierbaren Objekte beim Laden eines Spielstandes wurde behoben (1.3)

Problem mit dem selektiven Zurücksetzen von Mod Fahrzeugen wurde behoben (1.3)

Fehlende Bremskraft einiger Geräte wurde hinzugefügt (1.3)

Probleme mit Zylindern zwischen physikalischen Objekten wurden behoben (1.3)

Probleme mit den Feldauktionen im Multiplayer wurden behoben (1.3)

Problem mit Spurreisser bei Geräten, welche nicht heruntergelassen werden können, wurde behoben (1.3)

Falsch platzierte Baumkollisionen wurden korrigiert (1.3)

Füllstand der Futtertröge wird jetzt gespeichert (1.3)

Neue Funktionen: Unterstützung von Retina Auflösungen unter Mac OS X wurde hinzugefügt (2.0)

Neuer GUI-Skin wurde hinzugefügt (2.0)

Möglichkeit alte Chat-Nachrichten anzuschauen wurde hinzugefügt (2.0)

Die verwendeten Mods eines Savegames werden automatisch ausgewählt, wenn ein Multiplayerspiel gestartet wird (2.0)

Eine Warnung wurde hinzugefügt, falls nicht alle Mods installiert sind, welche in einem Savegame verwendet werden (2.0)

Die Option wurde hinzugefügt, um Multiplayer Spielern das Zurücksetzen von Fahrzeugen zu verbieten (2.0)

Dedicated Server Unterstützung hinzugefügt (2.0)

64bit Unterstützung hinzugefügt (2.0)

Möglichkeit mit bis zu 16 Spielern im Multiplayer zu spielen hinzugefügt (2.0)

Unterstützung für modDescVersion 13 (2.0)

Onjoin und onleave Meldungen im Multiplayer hinzugefügt (2.0)

Die Möglichkeit für Mod Geräte eigene Zapfwellen festzulegen wurde hinzugefügt (1.4)

Neue Option für Mod Maps um den automatischen Verkauf der Milch zu deaktivieren (1.4)

Die Möglichkeit mit der Schaufel Silage in den Futtertrog zu füllen wurde hinzugefügt (1.4)

Die Möglichkeit mit der Schaufel Mist in den Misthaufen zu füllen wurde hinzugefügt (1.4)

Parallelführung wurde den Frontladern hinzugefügt (1.4)

Neuerungen: Letztes Multiplayer Passwort wird gespeichert (2.0)

Option hinzugefügt um die Multiplayer Filter Einstellungen zu speichern (manuell im gameSettings.xml aktivieren) (2.0)

Motorsound des Same Argon3-75 wurde verbessert (2.0)

Nebel wurde verbessert beim Übergang zu Regen (2.0)

Fahrsilo zeigt nun nur 0% falls es komplett leer ist (2.0)

Online Aktivierung verbessert, damit diese auch mit korrupten Netzwerkeinstellungen funktioniert (2.0)

Motor Sound des CaseIH Quadtrac 600 wurde verbessert (2.0)

Netzwerk-Synchronization verbessert (5x-10x schneller) (2.0)

Perfomanzverbesserungen der Konsolenversion übernommen (20%-50% schneller) (2.0)

Verminderung von Ruckeln und Lag im Einzel und Mehrspielermodus (2.0)

Verbesserung der Kamerasimulation allgemein und speziell bei Knicklenkern (2.0)

Neues binär Format zur Verbesserung der Ladezeiten (~30% schneller) (2.0)

Optimierung der Schatten Schnitte (bessere Qualität) (2.0)

Spielname im Multiplayer auf 23 Zeichen erhöht (2.0)

Die automatische Ausrichtung des Abladerohrs eines Feldhäckslers bevorzugt jetzt einen angehängten Anhänger (1.4)

Das Fahrverhalten der Traktoren beim Arbeiten mit Kuhn Mähwerken wurde verbessert (1.4)

Die Möglichkeit einen Anhänger an den Lizard Ballenanhänger anzuhängen wurde hinzugefügt (1.4)

Multiplayer Clients sehen jetzt den Rapstisch der Schneidwerke (1.4)

Ruckeln der First-Person Ansicht bei Multiplayer Clients wurde verringert (1.4)

Nach dem Laden eines Savegames sind die Geräte nicht mehr immer heruntergelassen (1.4)

Die Zeit bis die Helfer Drescher weiter arbeiten nach dem sie teilweise entladen wurden, wurde erhöht (1.4)

Der Helfer des Grimme Tectron 415 wartet jetzt mit dem Weiterarbeiten solage ein Anhänger in der Nähe ist (1.4)

Partikel System für Stroh wurde dem Kuhn SPV und dem Kuhn Profile 1880 hinzugefügt (1.4)

Rotation der Zapfwelle wurde für den Pöttinger Mex 6 und Eurohit 130A und Kuhn GA4521GM, GA8521 und GF17002 deaktiviert (1.4)

Sämaschinen entfernen jetzt auch Stroh wenn Gras gesät wird (1.4)

Ruckeln/Verschieben der Deichsel des Lizard Ballenladewagen beim Abhängen wurde behoben (1.4)

Beim Horsch Pronto und Sprinter wurde der Ton des Gebläses hinzugefügt (1.4)

Kollisionserkennung der Amazon Condor wurde verbessert (1.4)

Höhe des Entladebandes des Grimme Maxtron 620 wurde erhöht und die Warnung im Shop wurde entfernt (1.4)

Position des Hofsilo Abladepunktes wurde verbessert (1.4)

Fahrzeugkamera Kollisionserkennung wurde verbessert, so dass die Kamera weniger den Boden durchdringt (1.4)

Animationsprobleme mit dem Lemken Juwel 8 wurden behoben (1.4)

Problem beim gleichzeitigen Rotieren und Zusammenklappen des Lemken Juwel 8 und Pöttinger Servo 6.50 wurde behoben (1.4)

Höhe der Spielerkollision wurde verringert (1.4)

Radien der Räder einiger Fahrzeuge wurden angepasst (1.4)

Füllstandsmarkierung des Amazone FT1001 und des Amazone UF1801 ist jetzt auch sichtbar wenn sie leer sind (1.4)

Farben der Fruchtsortenanzeige wurden verbessert damit sie besser unterscheidbar sind (1.4)

Farben der Kuhn Fahrzeuge wurden angeglichen (1.4)

Animation des Kuhn GA8521 wurde verbessert (1.4)

Geschwindigkeitsbeschränkung wurde allen Krautschlägern hinzugefügt (1.4)

Krautschläger arbeiten nicht mehr wenn sie angehoben sind (1.4)

Zeitlimit der Transportmissionen wurde erhöht (1.4)

Laufende Kosten von Fahrzeugen, Gebäuden und Tieren werden mit Cents angezeigt, z.B. wichtig für die Hühner (1.4)

PDA Karte des ModMapSDK wurde auf die neuste Karte angepasst (1.4)

Düngerverbrauch des Amazone ZG-B 8200 wurde angepasst (1.4)

Dreschen mit gehobenem Schneidwerk ist nicht mehr möglich (1.4)

Zucken der Ober- und Unterlenker bei Multiplayer Clients wurde behoben. (1.4)

Weizen- und Gerstenstroh kann jetzt zusammen in einen Ladewagen geladen werden. (1.4)

Strassenverkehr wurde optimiert, sodass er sich weniger häufig selbst blockiert (1.4)

Spurreiser wurden optimiert, sodass sie schmalere Linien erstellen (1.4)

Positionierung der Füllstandplanen des Misthaufens und der Fahrsilos wurde verbessert, sodass diese auch bei niedrigen Füllständen sichtbar sind (1.4)

Fruchtpreis Brechnung wurde verbessert, sodass die Preise längerfristig hoch bleiben (1.4)

Fruchttypen Anzeige der Karte wurde verbessert, um die Unterscheidung der Abstufungen bei Farbenblindheit zu erleichtern (1.4)

Wasser aus dem Fluss zu entnehmen, kostet jetzt nichts mehr (1.4)

Partikelsystem beim Beladen des Lizard Radladers von einem Drescher oder Silo wurde korrigiert (1.4)

Leichtes Ruckeln beim Spielen mit konstanten 60 Frames pro Sekunde wurde behoben (1.4)

Zapfwelle bei der Amazone ADP-303 Super wurde hinzugefügt (1.4)

Animation einiger Zylinder an der Amazone ADP-303 Super wurde verbessert (1.4)

Der optisch angezeigte Füllstand der Futtertröge ist jetzt in einem 1:1 Verhältnis mit dem Wert im PDA (1.4)

Der Helfer verwendet keine Spurreisser mehr (1.4)

Tempomatstufen der Fahrzeuge wurden besser aufeinander abgestimmt (1.4)

Der Helfer des Krone Big X ruckelte beim Wenden (1.4)

Optische Verbesserungen von: Deutz-Fahr Agrotron M620, Deutz-Fahr 430 Agrotron TTV, Deutz-Fahr 6190 Agrotron TTV, Deutz-Fahr 7250 Agrotron TTV, Deutz-Fahr 430 Agrotron, Deutz-Fahr Agrovector, Deutz-Fahr 6095 HTS, Hürlimann XL130, Kröger HKD302, Amazone Cayena, Krone BigM 500, Pöttinger Servo 6.50, Amazone Profihopper, Agroliner PWS, Weidemann Silagezange (1.4) (1.4)

Darstellung der fallenden Zuckerrüben beim Grimme Maxtron wurde verbessert (1.4)

Hinteres Rad des Grimme Tectron durchdringt die Karosse nicht mehr (1.4)

Diverse Shop Beschreibungstexte korrigiert (1.4)

Kollision der Weidemann Silozange war zu gross (1.4)

Falsche Auswurfanimation beim Kotte Garant 19500 wurde korrigiert (1.4)

Bremsverhalten verschiedener Geräte verbessert (1.4)

Kollision des Weidemann 4270 CX 100 T angepasst (1.4)

Krone XDisc kann jetzt auf den Schneidwerkswagen gelegt werden (1.4)

Kuhn GF17002 und Amazone Condor arbeiten zuverlässiger (1.4)

Amazone UX 1801 fällt weniger schnell um (1.4)

Beschriftung heben/senken im Steuerungsmenü war verkehrt (1.4)

Diverse kleinere Verbesserungen an der Map (1.4)

Raps wächst jetzt etwas höher (1.4)

Verbesserungen einiger Menüs (1.4)

Anzeige einiger Vehikelschemas wurde korrigiert (1.4)

Option wurde hinzugefügt, um das Erstellen von neuen Felder durch den Pflug zu deaktivieren (1.3)

Möglichkeit um den vorderen Teil des Grimme Maxtron 620 und des Grimme Tectron 415 zu heben wurde hinzugefügt (1.3)

Helfer für den Grimme Maxtron 620 und den Grimme Tectron 415 wurde hinzugefügt (1.3)

Hilfstext, dass der Stroh Einstreuer erst befüllt werden muss, wurde hinzugefügt (1.3)

Hilfstext, dass die Steuerung des Vehikels per Maus möglich ist, wurde hinzugefügt (1.3)

Möglichkeit um platzierbare Objekte mit physikalischen Joints zu erstellen, wurde hinzugefügt (1.3)

Funktion um nur das vordere Licht ein-/auszuschalten wurde hinzugefügt (1.3)

Entscheidung ob aus- oder eingeklappt werden soll wurde verbessert (1.3)

Diverse Grafiken der Map wurden verbessert (1.3)

Helfer wurde verbessert und einige Probleme damit wurden behoben (1.3)

Diverse Partikelsysteme wurden verbessert (1.3)

Platzierung der Fahrzeuge beim Shop wurde verbessert (1.3)

Die Sounds diverser Fahrzeuge wurden verbessert (1.3)

Die Shop Beschreibungstexte der platzierbaren Objekte wurde verbessert (1.3)

Der Grimme SE75-55 und der Grimme Rootster 604 können nicht mehr angeschaltet werden während sie zugeklappt sind (1.3)