Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Persona 5 - 4Players.de

Einsteiger-Guide



Folgende Tipps sollen den Einstieg in Atlus' Anime-Rollenspiel Person 5 ein wenig erleichtern:



Legt euch möglichst frühzeitig ein oder mehrere Bücher zu, um die Schulfahrt in der U-Bahn, falls man einen Sitzplatz ergattert, sinnvoll nutzen zu können. Neben der Schulbücherei gibt's den ersten Buchladen am Anfang der Central Street in Shibuya. Wer gerade nichts anderes zu tun hat, kann natürlich auch im Café Leblanc Zeit fürs Lesen opfern.



Prägt euch die Tage und Wetterbedingungen ein, an denen besondere Items angeboten werden, wie z. B. die jeden Sonntag andere Werte steigernden Getränke im Underground Walkway in Shibuya oder die nur freitags im Schulladen erhältlichen Yakisoba Pans. Bei Regen solltet ihr hingegen dem Supermarkt in der Underground Mall oder dem Bäcker am Ginza Line Gate in Shibuya einen Besuch abstatten. Entsprechende Informationen bekommt ihr meist durch das Belauschen der beiden Mitschülerinnen nach Schulschluss in eurem Klassenzimmer.



Lasst keine Gelegenheit aus, auch SP-auffrischende Items günstig zu ergattern, wie die aus dem wöchentlich befüllten Verkaufsautomaten vor dem Badehaus in Yongen-Jaya. Im Metaversum sind die oft goldwert. Weitere gibt's bei Bedarf auch an den Verkaufsautomaten im Schulhof oder in Shinjuku - allerdings etwas teurer.



Schaut am besten täglich einmal in die Glotze und speichert vorher ab. Durch das richtige Beantworten von Quizshow-Fragen, kann man sich nämlich kostenlos zusätzliches Wissen aneignen. Sonntags gibt's zudem meist exklusive Angebote im Shopping-Kanal. Einen Fernseher findet ihr im Café Leblanc oder im Second-Hand-Laden in Yongen-Jaya.







