Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Marvel's Spider-Man - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Spider-Man bietet nicht nur eine richtig coole Story, sondern überzeugt auch in den mechanischen Bereichen wie z.B. der dynamischen Fortbewegung durch New York City sowie die facettenreichen Kämpfe und Puzzles. Wir geben euch im Guide Hinweise, wir ihr dem Treiben der Sinister Six ein Ende setzen könnt.



Schwierigkeitsgrad:

Spider-Man bietet vier Schwierigkeitsgrade, die sich in erster Linie auf die Widerstandsfähigkeit sowie den angerichteten Schaden der Gegner auswirken. Wir empfehlen den zweiten namens “Erstaunlich”, der vor allem bei den spannenden Bosskämpfen für ein ausgewogenes Kräfteverhältnis sorgt.



Elektronik-Puzzle:

Die Elektronik-Puzzle, die man als Peter und in wenigen Ausnahmefällen als Spider-Man lösen muss, können anfänglich verwirren. In erster Linie geht es jedoch nur darum, Strom in die richtige Richtung zu leiten.

Um die Sache zu erleichtern, empfehlen wir, zuerst alle weißen Bauteile zu nutzen, um die grundsätzliche Flussrichtung einzustellen. Nutzt dabei die Versatzstücke mit den vorgegebenen Richtungen zuerst, damit ihr nicht später unnötig umbauen müsst.

Auch bei den fortgeschrittenen Varianten solltet ihr zuerst den prinzipiellen Fluss sicherstellen, bevor ihr die grünen und roten Verteiler einsetzt, die die vorgegebene Stromspannung erreichen müssen.



Fortbewegung:

Zu Beginn hat Spider-Man nur zwei „Schwungoptionen“ zur Verfügung: Mit R2 wirft man seine Spinnenliane aus, an der man schwingen kann, solange in der Umgebung ein Ankerpunkt ist. Zusätzlich kann man über die X-Taste einen “Netzboost” auslösen. Mit L2+R2 kann man Punktsprünge machen, wobei das anvisierte Ziel (z.B. ein Schornstein oder ein Mauervorsprung) durch einen Doppelkreis markiert werden.



Mit der Upgrade-Linie Netzschwinger kommen noch weitere Varianten hinzu, mit deren Hilfe man letztlich auch große Entfernungen überbrücken kann. Man kann sich bis zu zwei Mal einen Extraschub geben, um Geschwindigkeit aufzunehmen oder Punktsprünge mit dem richtigen Timing als Absprungplattform benutzen. Wer eine entsprechende Höhe zur Verfügung hat, kann durch einen kurzen Klick auf L3 in den „Sturzflug“ gehen und die dadurch gewonnene Geschwindigkeit in den Schwung übernehmen.



Beim Rennen an Wänden gibt es drei Dinge zu beachten. Beim vertikalen Lauf wirft man mit X ein Doppelseil in Laufrichtung und zieht sich dann daran hoch, um Distanzen schneller überbrücken zu können. Erreicht man das Dach wird durch die X-Taste eine Katapultbewegung durchgeführt, die Spidey duch die Luft schleudert – ideal, um danach mit Boosts oder normalen Schwüngen seine Reise fortzusetzen. Läuft man in der Horizontalen und erreicht das Ende des Gebäudes, kann man mit der Kreis-Taste durch einen kurzen Seilwurf um die Ecke sprinten und den Lauf entweder fortsetzen oder mit Schwüngen weitermachen.



Schnellreise:

Um sich lange Wege zu sparen, kann man auch die Schnellreise nutzen. An allen wichtigen Schauplätzen (z.B. F.E.A.S.T., Polizeistationen), aber auch bei allen besuchten Wissenschaftsstationen von Harry Osborn wird durch einen kleinen Doppelpfeil symbolisiert, dass man die Schnellreise nutzen darf, die Spider-Man per U-Bahn macht. Freut euch auf den einen oder anderen witzigen Einspieler.





Netzangriff:

Friendly Fire:

Jedem das Seine:

Netzfähigkeiten/Gagdgets:

Upgrades der Gadgets:

Damit man Fisk angreifen kann, muss er bewegungsunfähig sein. Dies kann man erreichen, indem man mit L1+R1 ein Objekt aus der Umgebung auf ihn wirft. Oder aber, indem man ihn mit dem Netzwurf auf R1 einspinnt. Doch bevor man seine ganze Wut an ihm auslässt, sollte man sicher sein, dass keine anderen Feinde in der Nähe sind, die einen dabei stören könnten. Daher sollte man immer für eine Ausweichaktion bereit sein – oder aber die Gegner ausschalten, bevor man sich Kingpin widmet. Auch der Finisher (Kreis + Dreieck) ist ein potentes Mittel, um Fisk in Schach zu halten.





Eingesendet von 4P-Tipps-Team