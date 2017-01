Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Resident Evil 7 biohazard - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Weg von der Action, hin zum Horror mit wenig Munition und Rätseln: Capcom kehrt zurück zu den Wurzeln seines Survival-Horrors. Wir helfen euch auf dem Weg durch dieses angenehm altmodische, aber daher auch überaus gefährliche Resident Evil 7 mit ein paar Tipps und Tricks.



Welchen der zwei Schwierigkeitsgrade wählen? Wir empfehlen allen einigermaßen erfahrenen Spielern zunächst nicht die einfache, sondern normale Stufe. Danach schaltet man die schwierige dritte Stufe "Irrenhaus" frei.



Gegenstände gut untersuchen: Falls ihr ein Objekt findet, solltet ihr es immer mit der Lupe in der 3D-Ansicht öffnen, dort drehen und wenden, um Notizen oder weitere Mechanismen zu finden, die sich vielleicht benutzen lassen.



Messer einsetzen: Auch wenn das Messer im Nahkampf nur die letzte Wahl sein sollte, ist es hilfreich um die helleren Beutekisten ohne Munitionsverbrauch zu zerstören. Darin verbergen sich fast immer nützliche Hilfsmittel.



Wegrennen statt schießen: Da die Munition knapp ist, die Gegner stark sind und viel einstecken, sollte man gerade zu Beginn lieber die Flucht ergreifen. Dabei hilft das schnelle Umdrehen über L2 und Kreis. Man kann sich auch ducken und so besser verstecken.



Türen schließen: Gerade gegen weniger intelligente Feinde oder Killerbienenschwärme lohnt es sich, auf der Flucht die Türen zu schließen. Dazu muss man lediglich die x-Taste drücken.



Auf Geräusche achten: Einige Konfrontationen lassen sich vermeiden, wenn man aufmerksam zuhört - zumal die Jäger auch ständig reden.



In die Speicherräume fliehen: Falls euch ein Monster überrascht, lohnt sich die Flucht zurück in einen Speicherraum, denn dort seid ihr sicher.







Eingesendet von 4P-Tipps-Team