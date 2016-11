Einsteiger-Guide für die Mehrspieler-Gefechte - Guides & Spieletipps zu Titanfall 2 - 4Players.de

Einsteiger-Guide für die Mehrspieler-Gefechte

Kampagne als Übungsplatz: Der erste Tipp, um sich auf die Mehrspieler-Gefechte vorzubereiten klingt zwar widersprüchlich, ist aber dennoch sinnvoll: Spielt die Kampagne! Nein, wirklich: Solltet ihr mit den Mechaniken von Titanfall noch nicht vertraut sein, ist die Kampagne die beste und stressfreiste Methode, um ein Gefühl für die Steuerung, die Waffen und den Umgang mit Titanen sowie den Einsatz von Spezialfähigkeiten zu bekommen, ohne dass man nach ein paar Sekunden von anderen Spielern weggepustet wird.



Greifhaken-Einsatz von Vorteil: Der Greifhaken ist ein neues Element, das die Mobilität als Pilot effektiv erhöht. Mit ihm zieht man sich nicht nur an Wänden hinauf und erreicht vor allem als Scharfschütze schnell höhere Stellen mit guter Aussicht. Auch Titanen lassen sich mit Hilfe des Greifhakens schnell erklimmen, um Batterien zu stehlen oder Granaten in die Öffnung zu werfen. Auch bei der Flucht im Epilog erweist sich der Haken als nützliche Hilfe, um schneller und vielleicht auf ungewöhnlichen Wegen das Rettungsschiff zu erreichen. Es kann also nicht schaden, sich mit dieser neuen Mechanik vertraut zu machen. Aber Achtung: Der Pilot wird im Cockpit darüber informiert, falls sich jemand an einem Titanen festgehakt hat. Deshalb sollte man den Greifhaken eher auf kurze Distanz nutzen, um noch genügend Zeit für eine mögliche Sabotage des Titanen zu haben.



Rodeo auf Titanen und Teamwork: Oder man macht es auf die klassische Tour und steigt den Kolossen mit gezielten Sprüngen und Jetpack-Unterstützung aufs Dach – eine sehr wirkungsvolle Mechanik, die Anfänger aus Respekt vor den mächtigen Gegnern oft vernachlässigen. Dabei lohnt es sich, das Risiko in Kauf zu nehmen und auf Tuchfühlung zu gehen: Durch die gewagte Aktion fügt man den Mechs innerhalb kurzer Zeit oft mehr Schaden zu als mit einer Anti-Titan-Waffe, die schon durch ihre hohe Nachladezeit an Effektivität einbüßen. Also los: Habt Mut, euch als Pilot den Titanen zu stellen und sie direkt mit einem Sprung anzugreifen! Vor allem, wenn der feindliche Mech bereits von mehreren Seiten angegriffen wird und der Pilot unter Druck steht, nimmt er die Warnmeldung oft gar nicht wahr und leitet entsprechend keine Gegenmaßnahme ein, um die Kletten wieder abzuschütteln. Praktisch: Mit gestohlenen Batterien klaut ihr dem feindlichen Titanen nicht nur Lebensenergie, sondern könnt sie anschließend im eigenen Koloss oder Mechs von Teamkameraden installieren.



Aktive Tarnung: Besonders in direkten Konfrontationen mit den Titanen ist diese Mod so etwas wie eine Lebensversicherung, da man für die Piloten im Cockpit nahezu unsichtbar ist. Anders sieht es beim Zusammentreffen mit Infanterie-Einheiten aus: Zwar ist man getarnt weiterhin schwieriger zu entdecken, aber das Schimmern des Tarnfelds fällt trotzdem deutlich stärker auf. Bei aktiviertem Tarnfeld sollte man außerdem das Ausführen von Doppelsprüngen vermeiden, weil das Jetpack bei Verwendung Wärmespuren hinterlässt, die man selbst im Cockpit eines Titans wahrnehmen kann. Gerade im Spielmodus Verstärkter Hardpoint sollte man auf die Tarnung zurückgreifen, wenn man vornehmlich die Punkte verteidigen oder verstärken will. Deutet sich das Eintreffen feindlicher Einheiten an, verschanzt man sich am besten in einer Ecke, aktiviert die Tarnung und attackiert die Eindringlinge mit einem Überraschungseffekt.









Eingesendet von 4P-Tipps-Team