Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Fallout 76 - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Diese Hinweise sollen euch den Einstieg in das Online-Rollenspiel Fallout 76 erleichtern.



Wenn ihr zu Beginn vor allem schnell aufsteigen wollt, solltet ihr einfach der Hauptquest folgen und die vielen reizvollen Orte am Wegesrand ignorieren.



Essen und Trinken sind sehr wichtig in Fallout 76, denn sie nehmen schnell ab und senken eure Werte sowie Aktionspunkte, also stillt euren Hunger und Durst, indem ihr z.B. Fleisch und Wasser an Lagerstellen kocht und immer genug Reserven mitnehmt.



Nehmt auf dem Weg alles mit, denn ihr könnt vieles verkaufen und vor allem alles in Rohstoffe umwandeln.



Waffen, Rüstung und Gegenstände nutzen sich schnell ab! Die wichtigsten Rohstoffe zur Reparatur sind Kleber und Aluminium.



Verkauft all die Chemie wie Mentats, Psycho etc., denn die temporäre Erhöhung von Fähigkeiten ist nicht so wichtig. Wer seine Intelligenz erhöht, kann z.B. nicht besser Terminals hacken.



Ihr findet euer Questziel bei all den gelben Symbolen nicht? Schaltet die Quests über den Pip-Boy temporär ab, die ihr gerade nicht verfolgt. Dann wird euch nur ein Ziel angezeigt.



Temporäre Ereignisse für alle Spieler sind meist sehr gut geeignet, um sich frisches Material bzw. Beute zu beschaffen.



Spart eure Kronkorken und kauft euch beim Händler keine teuren Baupläne für Waffen oder Rüstungen - vieles davon findet ihr auch so in der Spielwelt. Nach dem Vollenden von Quests bekommt ihr z.B. auch besondere Waffen, Rüstungen etc.



Wichtig: Wenn ihr Baupläne oder Holo-Aufzeichnungen findet, müsst ihr diese im Inventar öffnen bzw. anhören, damit sie zur Verfügung gestellt bzw. für eine Quest aktiviert werden.



Modifiziert eure Waffen, denn so könnt ihr mehr Schaden, Präzision oder Reichweite bekommen.

Ihr findet manchmal herrenlose Power-Rüstungen: Zieht sie an, denn sie machen euch stärker und lassen euch viel mehr tragen. Aber Vorsicht: Die Energiezelle nutzt sich schneller ab, wenn ihr damit sprintet, springt oder das taktische Zielen über VATS nutzt.









Eingesendet von 4P-Tipps-Team