Alle Funktionen in der Übersicht - Guides & Spieletipps zu Pokéball Plus - 4Players.de

Leider wird beim Pokéball Plus keine Anleitung mitgeliefert und viele der Funktionen können leicht übersehen werden. Im Guide stellen wir euch alle Möglichkeiten vor, wie ihr den Controller in Let’s Go Pikachu/Evoli und Pokémon Go nutzen könnt.

Alle Funktionen für Let’s Go Pikachu & Evoli in der Übersicht

Haltet den Stick drei Sekunden gedrückt, um den Pokéball Plus anzuschalten.

Ihr wollt den Ball muten, damit er keine Geräusche mehr von sich gibt? Drückt einfach gleichzeitig den oberen Knopf und den Stick rein.

Das Schütteln des Balls fungiert als Y-Taste, mit der ihr zum Beispiel in die Einstellungen oder in die „Richter“-Funktion jedes Pokémon gelangt.

Bedeutung der Farben

Gelb – Fangversuch, Pokémon zittert im Ball

Grün – Pokémon wurde erfolgreich gefangen

Rot – Pokémon ist geflüchtet

Pokémon Spaziergang

Ihr wollt ein Pokémon im Ball spazieren führen? Über Menü/Speichern/“Pokémon auf einen Ausflug mitnehmen“ könnt ihr entweder euer Partner-Pokémon Pikachu oder Evoli, oder ein beliebiges aus eurer Box mitnehmen. Der Pokémon-Typ wird farblich im Ball dargestellt.

Wenn ihr den Pokéball schüttelt ertönt der individuelle Schrei jedes Pokémon. Die Partner-Pokémon haben viele verschiedene Rufe.

Manche Pokémon wie beispielsweise Pummeluff nutzen einen zweiten Ruf, wenn ihr den Ball von oben nach unten sanft über die Hände rollen lasst.

Wenn ihr das Pokémon wieder zurück auf die Switch übertragt (dafür einfach erneut „Pokémon auf einen Ausflug mitnehmen“ im Speichern-Menü auswählen), erhaltet ihr eine Übersicht wie viele Schritte ihr gelaufen seid und wie viel Spaß euer Pokémon hatte.

Spaß könnt ihr steigern, indem ihr mit dem Ball spielt wenn euch das Pokémon ruft. Wollt ihr nicht andauernd von den Rufen genervt werden, schaltet den Ball durch das Reindrücken des Sticks einfach wieder aus.

Je mehr ihr euch mit eurem Pokémon im Ball beschäftigt und je mehr Schritte ihr macht, desto mehr Items und Erfahrungspunkte erhaltet ihr. Nutzt ihr den Ball zusätzlich für Pokémon Go, gibt es nochmals einen Bonus.

Mew als Geheimgeschenk erhalten

Wählt im Menü den Unterpunkt "Kommunikation", "Geheimgeschenk" aus. Schaltet euren Ball an und wählt Übertragung "via Pokéball Plus" aus. Mew wird auf Let's Go Pikachu/Evoli übertragen und landet in eurer Box.

Alle Funktionen für Pokémon Go in der Übersicht





Pokéball Plus mit Pokémon GO verbinden

Schaltet die Bluetooth-Funktion eures Handys an.

Startet Pokémon GO, klickt über das Zahnrad auf Einstellungen und wählt ganz unten den „Pokeball Plus“ aus.

Wartet solange bis recht das „Auswerfen-Symbol“ erscheint.

Im Spiel sollte oben rechts nun ein grün leuchtender Pokéball erscheinen.

Wird die Verbindung abgebrochen (ball erscheint blau), klickt auf das Ball-Symbol und wartet bis die Verbindung aufgebaut wurde. Manchmal ergibt es Sinn, die App neu zu starten.

Funktionen in Pokémon GO

Habt ihr den Pokéball Plus erfolgreich mit Pokémon GO verbunden, dreht er automatisch Pokéstops für euch. Der Ball leuchtet blau auf, wenn ein Pokéstop gefunden wurde.

Pokémon Fangen

Wenn ihr den Pokéball Plus mit Pokémon GO verbunden habt, könnt ihr Pokémon fangen, indem ihr auf den oberen Knopf des Pokéball Plus drückt, sobald ein wildes Taschenmonster erscheint.

Bedeutung der Farben:

Grün – Wildés Pokemon ist aufgetaucht

Weiß – Fangversuch, Pokémon zittert im Ball

Bunt – Pokémon erfolgreich gefangen

Gelb – Aus dem Ball befreit

Rot- Pokémon ist geflüchtet





