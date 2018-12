Activision Blizzard: Auktionen der Quellcodes von Leisure Suit Larry trotz fehlender Markenrechte gestoppt - 4Players.de

Activision Blizzard hat Larry-Erfinder Al Lowe daran gehindert, die Quellcodes seiner Werke Leisure Suit Larry und dessen Nachfolger wie geplant in Auktionen bei eBay zu versteigern - und das, obwohl der Call-of-Duty-Publisher eigentlich gar keine Rechte an der Marke besitzt. Allerdings argumentiert die Rechtabteilung, dass Lowe für die Programmierung von Larry auf Codezeilen anderer Klassiker aus dem Hause Sierra wie King's Quest oder Space Quest zurückgegriffen haben könnte, an denen Activision die Rechte besitzt. Aufgrund dieses so genannten und möglichen "shared code" sah man sich offenbar dazu gezwungen, Al Lowe den Verkauf der Quellcodes zu verbieten.Larrys Schöpfer fühlt sich nach Angaben bei PCGamesN zwar weiterhin im Recht, obwohl er der Aufforderung nachgekommen ist und beide Auktionen abgebrochen hat, die sich in finanzieller Hinsicht mit Geboten von über 10.000 Dollar schon auf einem guten Weg befunden haben. Aber er glaubt, dass die Anwaltskosten vermutlich höher ausfallen würden als die Einnahmen durch die Auktionen.Die Markenrechte an Leisure Suit Larry liegen mittlerweile übrigens beim deutschen Unternehmen Assemble Entertainment, das mit Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry den alten Lustmolch erst kürzlich wieder auf die Bildschirme zurückgebracht hat.