Resonance of Fate: Gerücht: Remaster für PC und PlayStation 4 in Entwicklung - 4Players.de

Bei der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) sind zwei Alterseinstufungen von Resonance of Fate für PC und PlayStation 4 aufgetaucht, die auf einen Remaster des Rollenspiels hindeuten. Darüber hinaus wurden die drei offiziellen Twitter-Accounts ( @Reanbell @Zephyr_eoe und @Vashyron ) reaktiviert. Last but not least verkündeten die Entwickler (tri-Ace), dass sie am 20. September im Zuge der Tokyo Game Show 2018 einen neuen Titel vorstellen wollen - und vielleicht ist dies der Remaster von Resonance of Fate. Offiziell bestätigt wurde aber noch nichts.Resonance of Fate wurde 2010 von Sega für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Unseren Test findet ihr hier : Interessante Mischung aus Rundentaktik & Echtzeit-Action, die trotz zähen Einstiegs angenehm fordernd und kreativ bei Laune hält.