Resonance of Fate: Remaster: 4K/HD-Edition für PC und PS4 angekündigt - 4Players.de

tri-Ace hat die 4K/HD-Edition von Resonance of Fate für PlayStation 4 und PC (Steam) nun offiziell angekündigt. Konkrete Details zu den vorgenommenen Verbesserungen wurden aber nicht aufgeführt. Die überarbeitete Version des selbsternannten "Bullet-Hell-Rollenspiels" wird am 18. Oktober 2018 weltweit in digitaler Form erscheinen. Der Preis wird 3.700 Yen (ca. 28 Euro) betragen.Resonance of Fate wurde 2010 von Sega für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Unseren Test findet ihr hier : Interessante Mischung aus Rundentaktik & Echtzeit-Action, die trotz zähen Einstiegs angenehm fordernd und kreativ bei Laune hält.